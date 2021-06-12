Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Haz 2021 - 14:18 G: 12 Haz 2021 - 14:26

Hande Erçel Bikinili Bozlarıyla Akıları Başlardan Aldı! Serkan’da Kerem’de Çıldırabilir! 22 Milyonun Nefesi Kesildi, Başları Döndü!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri haline gelmiş olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan Hande Erçel, bikinili pozlarıyla nefesleri kesti! Akılları başlardan alan pozlarına ise hayranları “Kerem Bürsin ve Serkan Bolat çılgına dönecek” yorumları arka arkaya geldi.

 Sen Çal Kapımı dizisiyle birlikte ününe ün katan Hande Erçel kısa bir süre önce sosyal medya hesabında 22 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Bununla birlikte Hande Erçel’in bikinili pozlarıyla 22 milyon takipçisinin nefeslerini kesip başları döndürdüğü gözüktü! Sevilen oyuncunun aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabı bu görsellerle çalkalanırken; dikkatler Kerem Bürsin’e yöneldi.

Sen Çal Kapımı dizisinin rol arkadaşları ve yakın arkadaşları Hande Erçel’e binlerce yorum ve beğeni yapmasıyla; Hande Erçel’in sosyal medyada etkileşimi arttı. Güzel oyuncu sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi resmen başardı. Vogue dergisine özel olarak verdiği pozları paylaşan Hande Erçel, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

12 Haz 2021 - 14:18 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankaralılar Araçlarınızı Kontrol Edin! Otomobil Çetesi Çökertildi! Yurtdışı Araçlara Şase Numarası Vuruyorlar! mask
Ankaralılar Araçlarınızı Kontrol Edin! Otomobil Çetesi Çökertildi! Yurtdışı Araçlara Şase Numarası Vuruyorlar!
Arka Sokalar Dizisinde Rıza Baba’nın Öleceği İfşalandı! Diziden Ayrılacak Kişi Sayısı 4 Oldu! Resmen Üzeri Çizildi! “Yazıklar Olsun!” mask
Arka Sokalar Dizisinde Rıza Baba’nın Öleceği İfşalandı! Diziden Ayrılacak Kişi Sayısı 4 Oldu! Resmen Üzeri Çizildi! “Yazıklar Olsun!”
Manuel Vites Tarih Olma Yolunda! Araç Satışlarında Otomatik Vites Farkı! mask
Manuel Vites Tarih Olma Yolunda! Araç Satışlarında Otomatik Vites Farkı!
BioNTech 12-15 Yaş'a Uygulanmaya Başlıyor! Beklenen Uygulama Başlıyor! mask
BioNTech 12-15 Yaş'a Uygulanmaya Başlıyor! Beklenen Uygulama Başlıyor!
Hande Erçel Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! Perde Arkasındaki Sır Açıklanınca Tüyler Ürperdi! Kerem Bürsin Dünyayı Yakacak… mask
Hande Erçel Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! Perde Arkasındaki Sır Açıklanınca Tüyler Ürperdi! Kerem Bürsin Dünyayı Yakacak…
Karsan Amerika'dan Sonra Almanya'yı Feth Etti! Elektrik Otobüs İhalesini Türklere! mask
Karsan Amerika'dan Sonra Almanya'yı Feth Etti! Elektrik Otobüs İhalesini Türklere!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status