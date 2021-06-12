Hande Erçel Bikinili Bozlarıyla Akıları Başlardan Aldı! Serkan’da Kerem’de Çıldırabilir! 22 Milyonun Nefesi Kesildi, Başları Döndü!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri haline gelmiş olan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak yer alan Hande Erçel, bikinili pozlarıyla nefesleri kesti! Akılları başlardan alan pozlarına ise hayranları “Kerem Bürsin ve Serkan Bolat çılgına dönecek” yorumları arka arkaya geldi.
Sen Çal Kapımı dizisiyle birlikte ününe ün katan Hande Erçel kısa bir süre önce sosyal medya hesabında 22 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Bununla birlikte Hande Erçel’in bikinili pozlarıyla 22 milyon takipçisinin nefeslerini kesip başları döndürdüğü gözüktü! Sevilen oyuncunun aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabı bu görsellerle çalkalanırken; dikkatler Kerem Bürsin’e yöneldi.
Sen Çal Kapımı dizisinin rol arkadaşları ve yakın arkadaşları Hande Erçel’e binlerce yorum ve beğeni yapmasıyla; Hande Erçel’in sosyal medyada etkileşimi arttı. Güzel oyuncu sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi resmen başardı. Vogue dergisine özel olarak verdiği pozları paylaşan Hande Erçel, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.