Hande Erçel Bikinili Bozlarıyla Akıları Başlardan Aldı! Serkan’da Kerem’de Çıldırabilir! 22 Milyonun Nefesi Kesildi, Başları Döndü!

Sen Çal Kapımı dizisiyle birlikte ününe ün katan Hande Erçel kısa bir süre önce sosyal medya hesabında 22 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Bununla birlikte Hande Erçel’in bikinili pozlarıyla 22 milyon takipçisinin nefeslerini kesip başları döndürdüğü gözüktü! Sevilen oyuncunun aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabı bu görsellerle çalkalanırken; dikkatler Kerem Bürsin’e yöneldi.

Sen Çal Kapımı dizisinin rol arkadaşları ve yakın arkadaşları Hande Erçel’e binlerce yorum ve beğeni yapmasıyla; Hande Erçel’in sosyal medyada etkileşimi arttı. Güzel oyuncu sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi resmen başardı. Vogue dergisine özel olarak verdiği pozları paylaşan Hande Erçel, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.



Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

