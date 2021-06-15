Şef Akademi Jürisi Ali Ronay Kimdir? Kaç Yaşında, Evli Mi? Ali Ronay'ın Restaurantı Var Mı?
FOX TV’nin Şef Akademi isimli iddialı bir yarışma ile yaz sezonuna girdiği şu günlerde yarışmanın en çok konuşulanları jüri üyeleri oluyor. Dünyaca ünlü şefleri kadrosunda bir araya getiren Şef Akademi’de, ekranlardan uzak olması sebebiyle en çok Ali Ronay merak ediliyor. Tarzı ve farklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Şef Akademi Jürisi Ali Ronay kimdir? Kaç yaşında, evli mi? Ali Ronay'ın restaurantı var mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Türkiye’nin en ünlü şeflerini jüri üyeleri koltuğunda oturtan Şef Akademi, 14 Haziran 2021 tarihindeki ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Dünyada tanınan isimleri kadrosuna dahil eden Şef Akademi programında yarış kadar jüri üyeleri de dikkatleri üzerine çekti. Şef Akademi programında farklı tarzı ve ekranlardan uzak yaşamıyla en çok ilgiyi üzerine çeken isim ise Ali Ronay oldu. Ali Ronay’ın mutfak bilgisine hayran kalan seyirciler, Ronay’ın özel ve akademik hayatını merak etmeye başladı.
15 Haz 2021 - 06:59 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.