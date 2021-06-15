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15 Haz 2021 - 06:59

Şef Akademi Jürisi Ali Ronay Kimdir? Kaç Yaşında, Evli Mi? Ali Ronay'ın Restaurantı Var Mı?

FOX TV’nin Şef Akademi isimli iddialı bir yarışma ile yaz sezonuna girdiği şu günlerde yarışmanın en çok konuşulanları jüri üyeleri oluyor. Dünyaca ünlü şefleri kadrosunda bir araya getiren Şef Akademi’de, ekranlardan uzak olması sebebiyle en çok Ali Ronay merak ediliyor. Tarzı ve farklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Şef Akademi Jürisi Ali Ronay kimdir? Kaç yaşında, evli mi? Ali Ronay'ın restaurantı var mı? İşte, konuyla ilgili detaylar…