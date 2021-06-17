Seren Serengil’e Mehmet Ali Darbesi! Destek Oldu, Sırtına Hançeri Yedi! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Seren Serengil Bin Pişman Olacak! Sadece 4 Dakika…

Seren Serengil’in paylaşımı sosyal medyada yankılanmıştı fakat sadece 4 dakika sonra paylaşımını kaldırması milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, Seren Serengil, Seda Sayan hakkında neler demişti?

Seren Serengil, Mehmet Ali Erbil için “Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların kayıtları var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım” paylaşımını yapmış daha sonra ise sadece 4 dakika içerisinde silmişti!



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