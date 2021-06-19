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- 19 Haz 2021 - 21:01 G: 19 Haz 2021 - 22:06

Kırmızı Oda Dizisinden Delikanlı Sadi Silindi! Acun Medya Olaya El Attı, Tüm Videolar “Kaldırıldı!” Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Perde Arkası Çıktı…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisiyle alakalı şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kırmızı Oda dizisinde yer alan Delikanlı Sadi’nin iddialara göre Kırmızı Oda dizisinin Youtube hesabından tüm videoları kaldırıldı! Acun Ilıcalı’yla çok sert bir şekilde tartışma yaşayan Erkan Petekkaya’nın hayat verdiği Delikanlı Sadi’nin üzeri resmen çizildi.

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu TV8 kanalında yayınlanan ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesine büyük tepki gösteren Erkan Petekkaya, şok bir paylaşım yapmış ağızları açık bırakmıştı. Dikkatleri üzerine çeken bu açıklamada ise Acun Ilıcalı’ya çok sert ve ağır sözler söylenmişti.

Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz için "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise Survivor’un olaylı bir akşamında; "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" sözlerini dile getirmişti ki, Acun Medya’dan yeni hamle geldi!

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19 Haz 2021 - 21:01 Ankara- Yaşam

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