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- 20 Haz 2021 - 18:59 G: 20 Haz 2021 - 19:32

Seren Serengil’den Kabustan Beter Haber! “Yaza Çıkamam” Demişti, Kemikleri Sayılır Hale Geldi! Görenlerin Eli Kolu Zangır Zangır Titriyor! “Her An Kırılacak Gibi…”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den kabus gibi haber! Dumping sendromuyla savaşan güzel isim geçtiğimiz aylarda hastalığı hakkında “Yaza çıkmayabilirim” sözlerini dile getirmişti. Son paylaşımında ise Seren Serengil’in giderek zayıfladığı hatta kemiklerinin sayıldığı resmen görüldü.

Seren Serengil’in son halini görenlerse konu hakkında “Elim kolum titriyor. Hem de zangır zangır! Nasıl bu hale geldin Serom” yorumlarında bulundular. Birçok kişi ise söz konusu görsel hakkında; “Her an kırılacak gibi duruyor” sözlerini dile getirdiler.

Kısa bir süre önce Seren Serengil; “46 kiloya düştüm. Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum” sözlerini dile getirerek, hastalığının üzerindeki etkisinden bahsetmişti. Annesi ise konu hakkında sitemini duyurmuştu. Peki, Seren Serengil’in son durumu ne?

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20 Haz 2021 - 18:59 Ankara- Yaşam

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