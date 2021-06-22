Ankaralının Vazgeçemediği Lezzet! Ankara Gobit Ekmek Nasıl Yapılır? Gobit Ekmek Nerede Satılır?
Yemek kültürü ile tüm ziyaretçilerini etkilemeyi başaran Ankara, şefler tarafından özellikle et ve hamur işlerinde önemli bir yere sahip olarak tanımlanıyor. Ankara’yı daha iyi tanımak isteyen kişiler ise, Ankara’nın vazgeçemediği lezzetleri merak ediyor. Ankara gobit ekmek nasıl yapılır? Gobit ekmek nerede satılır? İşte, Ankaralının vazgeçemediği lezzet!
ASPAVA’sından tereyağlı simidine kadar her öğün için kendine has bir lezzeti bulunan Ankara, özellikle bir lezzetinden asla vazgeçemiyor. Başkent ziyaretçilerinin her restoranda, markette hatta köşe başında bile karşısına çıkabilecek bu lezzet, tadanların peşini ise asla bırakmıyor.
Ankaralının Vazgeçemediği Lezzet!
Simit büyüklüğünde ekmek olarak tarif edilebilen gobit, Ankaralıların vazgeçemediği lezzet listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Hemen hemen her Ankaralının severek yediği gobit ekmeği özellikle dönerle eşsiz bir lezzet oluşturuyor.
22 Haz 2021 - 07:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.