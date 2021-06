Ankaralının Vazgeçemediği Lezzet! Ankara Gobit Ekmek Nasıl Yapılır? Gobit Ekmek Nerede Satılır?

ASPAVA’sından tereyağlı simidine kadar her öğün için kendine has bir lezzeti bulunan Ankara, özellikle bir lezzetinden asla vazgeçemiyor. Başkent ziyaretçilerinin her restoranda, markette hatta köşe başında bile karşısına çıkabilecek bu lezzet, tadanların peşini ise asla bırakmıyor.

Ankaralının Vazgeçemediği Lezzet!



Simit büyüklüğünde ekmek olarak tarif edilebilen gobit, Ankaralıların vazgeçemediği lezzet listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Hemen hemen her Ankaralının severek yediği gobit ekmeği özellikle dönerle eşsiz bir lezzet oluşturuyor.