Yasak Elma Dizisine Skandal Transfer! Nesrin Cavadzade’yi Tarihe Gömecek! Baraj’ın Nehir’i Şahika’yı Aratacak! Gümbür Gümbür Geliyor!
FOXTV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisine skandal bir isim geliyor! Mayıs ayının sonlarında final yaparak ekranlara veda eden Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın Yasak Elma dizisiyle anlaşma yaptığı iddia edilirken; eğer iddialar gerçekse Şahika karakteri dizide resmen aranacak!
Geçtiğimiz ay ekranlara sezon finalini duyuran Yasak Elma dizisinin finalini ise Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade katılamamıştı. Dizide Eda Ece ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt’la kavga ettiği iddia edilen Cavadzade, cep telefonunu kapatarak seti terk etmişti. Fakat bu iddiaların daha sonra yalan olduğu; Nesrin Cavadzade’nin diziden senaryo gereği ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
Diziden ayrılan Şahika’nın vedası milyonlara inandırıcı gelmese bile Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, bir paylaşım yaparak; diziden ayrıldığını duyurmuştu. “5. Sezonda olmayışımı kutluyoruz” açıklamasını yapan Nesrin Cavadzade, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Biran Damla Yılmaz, nasıl bir karakterle diziye giriş yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.