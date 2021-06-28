Yasak Elma Dizisine Skandal Transfer! Nesrin Cavadzade’yi Tarihe Gömecek! Baraj’ın Nehir’i Şahika’yı Aratacak! Gümbür Gümbür Geliyor!

Geçtiğimiz ay ekranlara sezon finalini duyuran Yasak Elma dizisinin finalini ise Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade katılamamıştı. Dizide Eda Ece ve yönetmen Neslihan Yeşilyurt’la kavga ettiği iddia edilen Cavadzade, cep telefonunu kapatarak seti terk etmişti. Fakat bu iddiaların daha sonra yalan olduğu; Nesrin Cavadzade’nin diziden senaryo gereği ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Diziden ayrılan Şahika’nın vedası milyonlara inandırıcı gelmese bile Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, bir paylaşım yaparak; diziden ayrıldığını duyurmuştu. “5. Sezonda olmayışımı kutluyoruz” açıklamasını yapan Nesrin Cavadzade, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Biran Damla Yılmaz, nasıl bir karakterle diziye giriş yapacak?



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