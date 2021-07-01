Rakı, Viski, Bira, Votka, Cin Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Alkol Fiyatları 2021: Zamlı Güncel Tekel İçki Fiyatları

Alkol içicilerinin korkulu rüyası olan alkol zammı, kapıya kadar dayandı. Temmuz ayı için hazırlık yapan tekeller, zammın tarihini ve oranını verdi. Zammı duyan alkol severler ise sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi. Öte yandan bu kez gelen o zam yüzdesi ile alkol satışının bir hayli düşeceği öngörüldü.

Rakı, Viski, Bira, Votka, Cin Fiyatlarına Zam Mı Geldi?



Ocak ayındaki zam ile zirveyi gören alkol fiyatları, 2021 yılının ikinci yarısının yaklaşması ile birlikte “rakı, viski, bira, votka, cin fiyatlarına zam mı geldi?” sorusunu sorduruyor. Temmuz ayında zam alacağı bilinen alkolde bu defa zam çıtası çok yüksek tutuluyor. Yeni dönem enflasyon oranlarının belli olmasının hemen ardından gerçekleştirilecek olan alkol zammının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden yapılacağı biliniyor. Öte yandan bu kez KDV olarak bilinen Katma Değer Vergisi’nin de yüzde 18 oranında artırılacağı iddia ediliyor. Hal böyle olunca temmuzdan sonra alınacak olan alkollere ödenen bedelin yaklaşık olarak yüzde 80’inin vergiye gideceği söyleniyor.