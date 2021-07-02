Kerem Bürsin Set Ekibini Korkudan Titretti! Resmen Bela Oldu, Hayatlarını Çaldı! Artık 9’a Yakın Düşmanı Var, Hande Erçel’de Dahil…

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde oynayan Kerem Bürsin, sosyal medyayı resmen salladı! Sen Çal Kapımı oyuncularına yaptığı kötü esprilerle tanınan Kerem Bürsin bu sefer işleri yokuşa sürdü. Arkalarından yanaşan ve milyonları korkutan Kerem Bürsin, “yok artık” dedirtti. Sevilen oyuncu Kerem Bürsin’in yaptığına karşılık olarak ise tehdit aldı.

Sevecen ve samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin, adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel’le sevgili olduğunu ise geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizinin sezon finali yapmasıyla Hande Erçel’le Maldivler’e tatile giden Kerem Bürsin, havaalanında el ele görüntülenmiştiler ve çıkan dedikodularına noktayı koymuşlardı. Peki, Kerem Bürsin neler yaptı?



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