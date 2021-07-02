Kerem Bürsin Set Ekibini Korkudan Titretti! Resmen Bela Oldu, Hayatlarını Çaldı! Artık 9’a Yakın Düşmanı Var, Hande Erçel’de Dahil…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, set ekibini ve Sen Çal Kapımı oyuncularını korkudan titretti. Resmen başlarına bela oldu, hayatlarından hayat çaldı. Artık nerden bakılsa 9’a yakın düşmanı var! Bunların içinde Hande Erçel’de var. Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde oynayan Kerem Bürsin, sosyal medyayı resmen salladı! Sen Çal Kapımı oyuncularına yaptığı kötü esprilerle tanınan Kerem Bürsin bu sefer işleri yokuşa sürdü. Arkalarından yanaşan ve milyonları korkutan Kerem Bürsin, “yok artık” dedirtti. Sevilen oyuncu Kerem Bürsin’in yaptığına karşılık olarak ise tehdit aldı.
Sevecen ve samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin, adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel’le sevgili olduğunu ise geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizinin sezon finali yapmasıyla Hande Erçel’le Maldivler’e tatile giden Kerem Bürsin, havaalanında el ele görüntülenmiştiler ve çıkan dedikodularına noktayı koymuşlardı. Peki, Kerem Bürsin neler yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.