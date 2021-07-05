Arka Sokaklar Dizisindeki 15 Yıllık Film Koptu! Önce Zeliş Sonra Tekin Şimdi Bu! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlıyor! Mesut Yıkıldı, Yıkılacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Arka Sokaklar dizisi kısa bir süre önce ekranlara sezon finali yaparak veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu durum, sevenlerini şoka sokarken dizide Zeliş ve Tekin karakterine hayat veren isimlerde diziden kopmuştu. Sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı. Peki, şimdi diziden kim ayrılacak?
Arka Sokaklar dizisiyle 15 yıldır sevenlerinin evine misafir olan başarılı dizi, sevilen oyuncularıyla ekranlara sevenlerini topluyordu. Diziye bu güne kadar birçok isim girmiş birçok isim ise çıkış yapmıştı. Diziden ayrılan son isimler ise Zeliş ve Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ve Yüsra Geyik olmuştu.
Diziden ayrılan iki isimde düşüncelerini dile getiren bir paylaşım yapmış ve duruma çok üzüldüklerini dile getirmişlerdi. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmiş ve ekibin tam kadro Eylül ayında seyirci karşısına çıkacağı düşünülmüştü fakat olanlar oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.