Arka Sokaklar Dizisindeki 15 Yıllık Film Koptu! Önce Zeliş Sonra Tekin Şimdi Bu! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlıyor! Mesut Yıkıldı, Yıkılacak!

Arka Sokaklar dizisiyle 15 yıldır sevenlerinin evine misafir olan başarılı dizi, sevilen oyuncularıyla ekranlara sevenlerini topluyordu. Diziye bu güne kadar birçok isim girmiş birçok isim ise çıkış yapmıştı. Diziden ayrılan son isimler ise Zeliş ve Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ve Yüsra Geyik olmuştu.

Diziden ayrılan iki isimde düşüncelerini dile getiren bir paylaşım yapmış ve duruma çok üzüldüklerini dile getirmişlerdi. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmiş ve ekibin tam kadro Eylül ayında seyirci karşısına çıkacağı düşünülmüştü fakat olanlar oldu!



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