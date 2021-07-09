Menajerimi Ara Dizisinin Final Sebebi Ortaya Çıktı! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Dicle ve Barış Günah Keçisi Seçildi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Menajerimi Ara dizisinin final sebebi ortaya çıktı. Uzun bir süredir dizinin final yapacağı iddiaları gündemde dolaşıyordu fakat kesin bir tarih verilmemişti. Dizinin yeni sezonu dikiş tutturamamışken gelen konuklarda seyircinin nabzını yakalayamıyordu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin her bölümü büyük bir merakla ilerliyordu. İzleyicisine birbirinden farklı duyguları yaşatan Menajerimi Ara dizisi başarılı olmak için her şeyini feda eden Dicle’nin hikayesinden bir parçaydı.
Sevilen diziye ise birbirinden farklı isimler konuk olarak katılmış ve oyunculuk performanslarını birde Menajerimi Ara dizsinde göstermişlerdi. Özellikle Çukur dizisinin Aliço’sunun katıldığı bölümde büyük bir patlama yaşanmıştı. Aliço’yu birebir oynayan başarılı isim Rıza Kocaoğlu sevenlerine Menajerimi Ara dizisinden selam vermişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.