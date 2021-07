Menajerimi Ara Dizisinin Final Sebebi Ortaya Çıktı! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Dicle ve Barış Günah Keçisi Seçildi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin her bölümü büyük bir merakla ilerliyordu. İzleyicisine birbirinden farklı duyguları yaşatan Menajerimi Ara dizisi başarılı olmak için her şeyini feda eden Dicle’nin hikayesinden bir parçaydı.

Sevilen diziye ise birbirinden farklı isimler konuk olarak katılmış ve oyunculuk performanslarını birde Menajerimi Ara dizsinde göstermişlerdi. Özellikle Çukur dizisinin Aliço’sunun katıldığı bölümde büyük bir patlama yaşanmıştı. Aliço’yu birebir oynayan başarılı isim Rıza Kocaoğlu sevenlerine Menajerimi Ara dizisinden selam vermişti.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>