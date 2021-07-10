Hande Erçel’e Kerem Bürsin’den Kıskançlık Vetosu! Yarı Çıplak Paylaşacaktı, “Dur” Uyarısını Aldı! Eskilerin Maço Erkeği…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde yer alan başarılı oyunculardan Hande Erçel ve Kerem Bürsin milyonların kalbini kazanmış ünlü isimlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci sezonunda sevgili olduklarını duyuran ikili, sevenlerini şok etmişlerdi.
Kısa bir süre önce ise Kerem Bürsin bir programa konuk olarak katılmış ve şok edici açıklamalarda bulunmuştu. Önceden çok kıskanç birisi olduğunu dile getiren Kerem Bürsin, sevgililerine karıştığını da dile getirmişti.
Hande Erçel ise kısa bir süre önce bikinili bir paylaşım yaptı fakat üzerine giymiş olduğu plaj kimonosuna adeta sarılması, “Kerem Bürsin’den kıskançlık vetosu almış” yorumlarına neden oldu. Dikkatleri üzerine çeken güzel isim, bikinin kazandırmış olduğu yarı çıplaklığıyla akılları başlardan alacaktı fakat beklenen olmadı. Peki, nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.