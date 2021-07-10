Hande Erçel’e Kerem Bürsin’den Kıskançlık Vetosu! Yarı Çıplak Paylaşacaktı, “Dur” Uyarısını Aldı! Eskilerin Maço Erkeği…

Kısa bir süre önce ise Kerem Bürsin bir programa konuk olarak katılmış ve şok edici açıklamalarda bulunmuştu. Önceden çok kıskanç birisi olduğunu dile getiren Kerem Bürsin, sevgililerine karıştığını da dile getirmişti.

Hande Erçel ise kısa bir süre önce bikinili bir paylaşım yaptı fakat üzerine giymiş olduğu plaj kimonosuna adeta sarılması, “Kerem Bürsin’den kıskançlık vetosu almış” yorumlarına neden oldu. Dikkatleri üzerine çeken güzel isim, bikinin kazandırmış olduğu yarı çıplaklığıyla akılları başlardan alacaktı fakat beklenen olmadı. Peki, nasıl bir paylaşım yaptı?



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