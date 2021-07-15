Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Kahramankazan Otobüsleri Kaç Lira? Ankara Kahramankazan Arası Kaç Km, Kaç Saat?

Ankara’nın çeper ilçelerinden biri olan Kahramankazan, çok sayıda ulaşım alternatifi ile diğer çeper ilçelere oranla daha büyük kolaylık sağlıyor. Büyük bir ilgi gören Kahramankazan, Kurt Boğazı Baraj Gölü ve Güvenç Gölü ile öne çıkıyor. Eşsiz bir manzara sunan Kahramankazan ilçesi, Ankara’da hafta sonu kaçamaklarının sıklıkla önemli adreslerinden biri oluyor. Başkentlilere yakın mesafede konumlanan Kahramankazan, bu avantajı ile de sıklıkla tercih ediliyor.

Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor?



Kahramankazan ilçesine ilk kez gidecek olan ziyaretçiler, “Ankara Kahramankazan otobüsleri nereden kalkıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara’dan Kahramankazana gitmek için iki ayrı alternatif bulunuyor. Otobüsler ve minibüslerle gidilebilen Kahramankazan ilçesi, ulaşım kolaylığı ile öne çıkıyor. Kahramankazan’a otobüs ile gitmek için 502 ve 502-2 numaralı otobüs hatlarını kullanmak gerekiyor. Bu otobüsler; Sıhhiye, Kızılay, Ulus ve Eryaman’dan geçiyor. Öte yandan Kahramankazan minibüsleri; Kızılay, Sıhhiye, Eryaman ve Ulus’tan kalkıyor ve Göksu Parkı, Susuz Köy, İstanbul Yolu, Şaşmaz Sanayi, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı, İvedik, Opera ve Ankara Adliyesi duraklarından geçiyor.