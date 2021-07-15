- 15 Tem 2021 - 16:01 G: 15 Tem 2021 - 16:21

Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor? Ankara Kahramankazan Otobüsleri Kaç Lira? Ankara Kahramankazan Arası Kaç Km, Kaç Saat?

Her ilçesi ile hafta sonu keyifli bir kaçamak yaşatan Ankara, Kahramankazan ilçesine de pek çok ziyaretçi alıyor. Türkiye’nin her bölgesinden Kahramankazan’ın göl manzarası için gelen yerli turistler ise Kahramankazan ile ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, Ankara Kahramankazan otobüsleri nereden kalkıyor? Ankara Kahramankazan otobüsleri kaç lira? Ankara Kahramankazan arası kaç km, kaç saat? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…

Ankara’nın çeper ilçelerinden biri olan Kahramankazan, çok sayıda ulaşım alternatifi ile diğer çeper ilçelere oranla daha büyük kolaylık sağlıyor. Büyük bir ilgi gören Kahramankazan, Kurt Boğazı Baraj Gölü ve Güvenç Gölü ile öne çıkıyor. Eşsiz bir manzara sunan Kahramankazan ilçesi, Ankara’da hafta sonu kaçamaklarının sıklıkla önemli adreslerinden biri oluyor. Başkentlilere yakın mesafede konumlanan Kahramankazan, bu avantajı ile de sıklıkla tercih ediliyor.

Ankara Kahramankazan Otobüsleri Nereden Kalkıyor?

Kahramankazan ilçesine ilk kez gidecek olan ziyaretçiler, “Ankara Kahramankazan otobüsleri nereden kalkıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara’dan Kahramankazana gitmek için iki ayrı alternatif bulunuyor. Otobüsler ve minibüslerle gidilebilen Kahramankazan ilçesi, ulaşım kolaylığı ile öne çıkıyor. Kahramankazan’a otobüs ile gitmek için 502 ve 502-2 numaralı otobüs hatlarını kullanmak gerekiyor. Bu otobüsler; Sıhhiye, Kızılay, Ulus ve Eryaman’dan geçiyor. Öte yandan Kahramankazan minibüsleri; Kızılay, Sıhhiye, Eryaman ve Ulus’tan kalkıyor ve Göksu Parkı, Susuz Köy, İstanbul Yolu, Şaşmaz Sanayi, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı, İvedik, Opera ve Ankara Adliyesi duraklarından geçiyor.

15 Tem 2021 - 16:01 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Nusret Var Mı? Nusret Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar? mask
Ankara'da Nusret Var Mı? Nusret Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar?
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli? mask
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli?
Atatürk Orman Çiftliği Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Ne Var? Atatürk Orman Çiftliği Ücretsiz Mi? mask
Atatürk Orman Çiftliği Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Ne Var? Atatürk Orman Çiftliği Ücretsiz Mi?
Ankara’dan Kapadokya’ya Nasıl Gidilir? Kapadokya Ne Zaman Gidilmeli? Ankara Kapadokya Arası Kaç Km, Kaç Saat? mask
Ankara’dan Kapadokya’ya Nasıl Gidilir? Kapadokya Ne Zaman Gidilmeli? Ankara Kapadokya Arası Kaç Km, Kaç Saat?
Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Ankara Avşa Adası Arası Kaç Km? Avşa Adasına Kaç Saatte Gidilir? mask
Ankara'dan Avşa Adasına Nasıl Gidilir? Ankara Avşa Adası Arası Kaç Km? Avşa Adasına Kaç Saatte Gidilir?
Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Nereden Kalkar? Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Kaç Lira? Kızılcahamam Ankara Arası Kaç Km, Kaç Saat? mask
Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Nereden Kalkar? Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Kaç Lira? Kızılcahamam Ankara Arası Kaç Km, Kaç Saat?
Kızılay'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na Nasıl Gidilir? Havaş Ankara Nereden Kalkıyor? mask
Kızılay'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na Nasıl Gidilir? Havaş Ankara Nereden Kalkıyor?
Ankara Kalecik’e Nasıl Gidilir? Kalecik Nerede, Otobüs İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalecik Dolmuşları Nereden Kalkıyor? mask
Ankara Kalecik’e Nasıl Gidilir? Kalecik Nerede, Otobüs İle Nasıl Gidilir? Ankara Kalecik Dolmuşları Nereden Kalkıyor?
Kızılay'dan Gölbaşı'na Nasıl Gidilir? Gölbaşı Dolmuşları Nereden Kalkıyor? Gölbaşı Mogan Gölüne Dolmuşla Nasıl Gidilir? mask
Kızılay'dan Gölbaşı'na Nasıl Gidilir? Gölbaşı Dolmuşları Nereden Kalkıyor? Gölbaşı Mogan Gölüne Dolmuşla Nasıl Gidilir?
Forum Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Forum AVM Kimin? Ankara Etlik Forumda Hangi Mağazalar Var? mask
Forum Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Forum AVM Kimin? Ankara Etlik Forumda Hangi Mağazalar Var?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir Aşka Geldi, Gelinliği Giyebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Resmen Evlilik Teklifi Etti! Milyonlar “Yok Artık” Diyor… mask
Demet Özdemir Aşka Geldi, Gelinliği Giyebilir! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Resmen Evlilik Teklifi Etti! Milyonlar “Yok Artık” Diyor…
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’ye Dekolte Sansürü! Poyraz Kriz Geçirince, Çareyi Böyle Buldu! Steven Devreye Girdi, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinden Çoban Ailesi Tamamen Ayrıldı! Mesut Komiser Çılgına Dönebilir! Rıza Baba Resmen Yıkılacak, Yeni Sezon Sızdırıldı! Meğer… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Çoban Ailesi Tamamen Ayrıldı! Mesut Komiser Çılgına Dönebilir! Rıza Baba Resmen Yıkılacak, Yeni Sezon Sızdırıldı! Meğer…
Ankara'da Nusret Var Mı? Nusret Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar? mask
Ankara'da Nusret Var Mı? Nusret Ankara Nerede, Nasıl Gidilir? Nusret’te Burger Ne Kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu ülkenin sahipleri vatan aşıklarıdır” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu ülkenin sahipleri vatan aşıklarıdır”
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli? mask
Ankara Milli Kütüphane Nerede, Nasıl Gidilir? Milli Kütüphane Ücretli Mi? Milli Kütüphaneye Üye Olmak İçin Neler Gerekli?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status