- 16 Tem 2021 - 13:00

Camdaki Kız Dizsinde Hayri Belli Olunca İpler Koptu! O İsmi Diziden Apar Topar Çıkardılar! Ölüm Senaryosu Bile Yazıldı, Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisi sırlarla dolu bir şekilde sezon finali yapmıştı. Milyonların aklındaki isim ise Hayri olmuş, diziye gireceğine dair birçok ünlü isim ise Hayri olarak anılmıştı. Şimdi ise Hayri karakterine hayat verecek isim ortaya çıkınca ipler koptu. Camdaki Kız dizisinin önemli isimlerinden biri olan o ismi diziden apar topar çıkardılar.

Sadece 9 bölüm yayınlanmasına rağmen büyük bir kemik izleyiciye ulaşan başarılı dizi, sezon finaliyle reyting rekorlarını kırmıştı. Kırmızı Oda dizisinde Can ve Boncuk karakterlerine hayat veren isimlerin farklı bir aşk senaryosuyla yeniden sevenlerine kavuşması ise seyircilerin çok hoşuna gitmişti. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı diziden bir isim ise çıkarıldı.

Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizide Nalan, yıllarca adeta bir cam fanusta büyütülmüştü. İnsanlardan, özellikle erkeklerden uzak duran Nalan, annesinin baskısından dolayı dışarıyla iletişimini kesmişti. Sedat’ı karşısında gören Nalan ise yavaş yavaş aşık olmaya başlamıştı. Düğünleri yapılan Nalan ve Sedat ise düğün günü birbirlerinden koptular. Peki, Hayri kim oldu, diziden çıkarılan isim kim?

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16 Tem 2021 - 13:00 Ankara- Yaşam

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