Masterchef Mehmet Şef Neden Bu Kadar Sinirli Olduğunu Açıkladı! Milyonlar Resmen Titredi! “Zehirleyebilirim” Dedi, Tehditleri Savurdu! Meğer Mehmet Şef…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmaya gece saat 02.30’da Acun Ilıcalı tarafından aranarak teklif geldiğini dile getirdi. Alaylı bir şef olduğunu dile getiren başarılı şef, okul okumadığını dile getirdi. Peki, Mehmet Şef neler dedi?

Hakan Gence’nin kendisine sormuş olduğu; “Mehmet Şefim, ben sizinle konuşacağım ya şimdi, bana şey dediler; “Dikkat et, kafana tavayı yersin” Gerçekten bu kadar sinirli bir insan mısınız? Korkmalı mıyım sizden” sözlerini dile getirdi. Mehmet Şef ise şok bir açıklamada bulundu ve “Korkmalısınız. Burada değil ama benden korkmalısınız” sözlerini dile getirdi. Peki, devamında neler dedi?



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