Masterchef Mehmet Şef Neden Bu Kadar Sinirli Olduğunu Açıkladı! Milyonlar Resmen Titredi! “Zehirleyebilirim” Dedi, Tehditleri Savurdu! Meğer Mehmet Şef…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Mehmet Şef, neden bu kadar sinirli olduğunu tek tek anlattı. Esprili bir dille “Seni zehirleyebilirim” sözleriyle tehdit etti. Milyonları resmen titreten Mehmet Şef, herkesi şaşırttı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmaya gece saat 02.30’da Acun Ilıcalı tarafından aranarak teklif geldiğini dile getirdi. Alaylı bir şef olduğunu dile getiren başarılı şef, okul okumadığını dile getirdi. Peki, Mehmet Şef neler dedi?
Hakan Gence’nin kendisine sormuş olduğu; “Mehmet Şefim, ben sizinle konuşacağım ya şimdi, bana şey dediler; “Dikkat et, kafana tavayı yersin” Gerçekten bu kadar sinirli bir insan mısınız? Korkmalı mıyım sizden” sözlerini dile getirdi. Mehmet Şef ise şok bir açıklamada bulundu ve “Korkmalısınız. Burada değil ama benden korkmalısınız” sözlerini dile getirdi. Peki, devamında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.