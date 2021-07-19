Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021? Seksenler Dizisi Çınaraltı Nerede, Hangi Semtte Çekildi? Seksenler Dizisi Kaç Yılında Başlamıştır?
Renkli karakterleri ve dönem dizisi olması ile pek çok televizyon izleyicisi tarafından takip edilen Seksenler dizisi, çekim yerini bir kez daha değiştiriyor. Bir sit-com niteliğinde olan Seksenler dizisinin çekildiği Çınaraltı semti ise çekim mekanlarından en çok ilgi gören yer oluyor. Peki, Seksenler dizisi nerede çekiliyor 2021? Seksenler dizisi Çınaraltı nerede, hangi semtte çekildi? Seksenler dizisi kaç yılında başlamıştır? İşte, detaylar…
TRT1 ekranların fenomen dizisi olan Seksenler, 80’li yılların toplumsal ve siyasal oluşumlarını ekranlara getiren bir komedi dizisi olarak seyircisi ile buluşuyor. Mint Prodüksiyon imzalı olarak ekranlara gelen Seksenler dizisi şu an yayımlanan 9. sezonu ile haftalık olarak seyircisi ile buluşuyor. Özellikle dönemin mahalle kültürünü öne çıkaran Seksenler dizisi ile ilgili en çok merak edilen, bu mahallenin nerede yer aldığı sorusu oluyor.
Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021?
Uzun bir ekran macerasına sahip olan Seksenler dizisi, bugüne kadar İstanbul’un pek çok semtinde çekimlerini gerçekleştirdi. İlk çekimlerini İstanbul ilinin Bahçelievler, Yenibosna ve Kartal ilçelerinde gerçekleştiren Seksenler dizisi, bu sezon bambaşka bir şehre taşındı. Peki, Seksenler dizisi nerede çekiliyor 2021? Özellikle çekim mekanı olarak çok beğenilen Seksenler dizisi, bu seneden itibaren Kocaeli ilinin Darıca ilçe sınırları içerisinde çekilmeye başlandı.
19 Tem 2021 - 16:53 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.