- 19 Tem 2021 - 16:53 G: 19 Tem 2021 - 18:06

Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021? Seksenler Dizisi Çınaraltı Nerede, Hangi Semtte Çekildi? Seksenler Dizisi Kaç Yılında Başlamıştır?

Renkli karakterleri ve dönem dizisi olması ile pek çok televizyon izleyicisi tarafından takip edilen Seksenler dizisi, çekim yerini bir kez daha değiştiriyor. Bir sit-com niteliğinde olan Seksenler dizisinin çekildiği Çınaraltı semti ise çekim mekanlarından en çok ilgi gören yer oluyor. Peki, Seksenler dizisi nerede çekiliyor 2021? Seksenler dizisi Çınaraltı nerede, hangi semtte çekildi? Seksenler dizisi kaç yılında başlamıştır? İşte, detaylar…

TRT1 ekranların fenomen dizisi olan Seksenler, 80’li yılların toplumsal ve siyasal oluşumlarını ekranlara getiren bir komedi dizisi olarak seyircisi ile buluşuyor. Mint Prodüksiyon imzalı olarak ekranlara gelen Seksenler dizisi şu an yayımlanan 9. sezonu ile haftalık olarak seyircisi ile buluşuyor. Özellikle dönemin mahalle kültürünü öne çıkaran Seksenler dizisi ile ilgili en çok merak edilen, bu mahallenin nerede yer aldığı sorusu oluyor.

Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021?

Uzun bir ekran macerasına sahip olan Seksenler dizisi, bugüne kadar İstanbul’un pek çok semtinde çekimlerini gerçekleştirdi. İlk çekimlerini İstanbul ilinin Bahçelievler, Yenibosna ve Kartal ilçelerinde gerçekleştiren Seksenler dizisi, bu sezon bambaşka bir şehre taşındı. Peki, Seksenler dizisi nerede çekiliyor 2021? Özellikle çekim mekanı olarak çok beğenilen Seksenler dizisi, bu seneden itibaren Kocaeli ilinin Darıca ilçe sınırları içerisinde çekilmeye başlandı.

19 Tem 2021 - 16:53 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sen Çal Kapımı Dizisinin Finali Verildi! Hande Erçel Sevinçten Ağlayarak Paylaştı! "Bu Kadar Erken Olamaz" Bambaşka Bir Şeyler Var! Meğer O Tarihte… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinin Finali Verildi! Hande Erçel Sevinçten Ağlayarak Paylaştı! "Bu Kadar Erken Olamaz" Bambaşka Bir Şeyler Var! Meğer O Tarihte…
Simpsons Kehanetleri 2021 Türkiye Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı? mask
Simpsons Kehanetleri 2021 Türkiye Nedir? Simpsons Kehanetleri Nasıl Biliyor? Simpsonlar Hangi Ülkenin Çizgi Filmi, Neden Yasaklandı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Çakırbeyli’nin Ayrıldığı Onaylandı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Her Şey Ortaya Döküldü! Hızır Reis Ortada Kaldı… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Çakırbeyli’nin Ayrıldığı Onaylandı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Her Şey Ortaya Döküldü! Hızır Reis Ortada Kaldı…
Arka Sokaklar Dizisinde Çoban’ın Üzeri Çizildi! 15 Yılı Çöpe Atıldı, Yerine Gelecek İsim Bile Belli Olunca Mesut Komiser Diziden Ayrıldı! Koca İki İsim Artık Yok, Bitti! mask
Arka Sokaklar Dizisinde Çoban’ın Üzeri Çizildi! 15 Yılı Çöpe Atıldı, Yerine Gelecek İsim Bile Belli Olunca Mesut Komiser Diziden Ayrıldı! Koca İki İsim Artık Yok, Bitti!
Kalp Yarası Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalp Yarası Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kahraman Babam 7. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kahraman Babam 7. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aşkın Tarifi 7. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşkın Tarifi 7. Bölüm Full İzle! 19 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Doğada Full İzle! 18 Temmuz 2021 Şef Akademi 21. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Doğada Full İzle! 18 Temmuz 2021 Şef Akademi 21. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 18 Temmuz 2021 MasterChef 20. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 18 Temmuz 2021 MasterChef 20. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
İnci Öldü Han Yıkıldı! Birkan Sokullu’nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler ‘’Kim Bu Adam’’ Dedi! mask
İnci Öldü Han Yıkıldı! Birkan Sokullu’nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler ‘’Kim Bu Adam’’ Dedi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sen Çal Kapımı Dizisinin Finali Verildi! Hande Erçel Sevinçten Ağlayarak Paylaştı! "Bu Kadar Erken Olamaz" Bambaşka Bir Şeyler Var! Meğer O Tarihte… mask
Sen Çal Kapımı Dizisinin Finali Verildi! Hande Erçel Sevinçten Ağlayarak Paylaştı! "Bu Kadar Erken Olamaz" Bambaşka Bir Şeyler Var! Meğer O Tarihte…
Camdaki Kız Dizisi Önce Hayri’yi Sonra Sedat’ı İfşaladı! Sedat Diziden Ayrılıyor Mu? Her Şey Ortaya Çıktı! O İsimde Diziden Ayrılıyor! Neler Olacak Neler… mask
Camdaki Kız Dizisi Önce Hayri’yi Sonra Sedat’ı İfşaladı! Sedat Diziden Ayrılıyor Mu? Her Şey Ortaya Çıktı! O İsimde Diziden Ayrılıyor! Neler Olacak Neler…
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet… mask
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Talep Artınca Bir İndirim Daha Yapıldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! Sadece 50 Liraya Poşet Poşet…
Acun Ilıcalı’nın Exxen’den Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Sadece 7 Ayda Milyoner Oldu, Ortalık Karıştı! Demet Akalın Yakında Exxen’e Rakip Olabilir… mask
Acun Ilıcalı’nın Exxen’den Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Sadece 7 Ayda Milyoner Oldu, Ortalık Karıştı! Demet Akalın Yakında Exxen’e Rakip Olabilir…
Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021? Seksenler Dizisi Çınaraltı Nerede, Hangi Semtte Çekildi? Seksenler Dizisi Kaç Yılında Başlamıştır? mask
Seksenler Dizisi Nerede Çekiliyor 2021? Seksenler Dizisi Çınaraltı Nerede, Hangi Semtte Çekildi? Seksenler Dizisi Kaç Yılında Başlamıştır?
Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?  2021 Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Üniversiteler Kesin Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Kesin Olacak Mı? mask
Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?  2021 Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Üniversiteler Kesin Açılacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Kesin Olacak Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status