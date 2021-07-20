20 Tem 2021 - 16:09 Güncelleme: 20 Tem 2021 - 16:46
Alişan'ın Kardeşi Resmen Canıyla Savaşıyor! Son Sağlık Durumuyla İlgili Öyle Bir Paylaşım Geldi ki; Milyonlar Ağladı!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş resmen canıyla mücadele ediyor. Son sağlık durumu oldukça araştırılan ve merak edilen Selçuk Tektaş ile ilgili olarak milyonların yüreklerini sızlatan ve gözyaşlarına boğan paylaşım Alişan'ın eşi Buse Varol'dan geldi.
Selçuk Tektaş'ın kaldığı hastanenin önünde büyük umutlu bekleyiş hızla devam ederken, ünlü şarkıcı Alişan; kardeşinin durumunun kritik olduğuna dair açıklama yapmıştı. Selçuk Tektaş'ın yengesi, Alişan'ın eşi Buse Varol da, kısa süre önce yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı, milyonları gözyaşlarına boğdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.