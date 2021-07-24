- 24 Tem 2021 - 12:39 G: 24 Tem 2021 - 12:43

Çocuğum Hangi Okula Gidecek? Çocuğum Hangi Okula Kayıtlı Nasıl Öğrenebilirim? E-Okul VBS Sorgulama Ekranı!

Aşılanmanın hızlanması ile birlikte yüz yüze eğitim başlıyor. Özellikle ana sınıfı ve ilkokula başlayacak olan öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi okullarda eğitim göreceğini merak ediyor. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? Çocuğum hangi okula kayıtlı nasıl öğrenebilirim? İşte e-okul VBS sorgulama ekranı ve daha fazlası…

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 – 2022 yılı için eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Eylül ayı itibariyle yüz yüze olarak başlayacak olan eğitimde ilk başlangıcı ise ilkokullar ve ana sınıflarının yapmasına karar verildi. Uyum haftası kapsamında eğitimlerine başlayacak olan miniklerin, 31 Ağustos ile 3 Eylül arasında okula gidip gelmesi kararlaştırıldı.

Çocuğum Hangi Okula Gidecek?

Eğitim sisteminden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl müfredat ve okul dağılımı için belli yeni tedbirler alıyor. Son zamanlarda öğrenci dağılımı ile ilgili geçmişe göre farklı bir metot güden Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin, “çocuğum hangi okula gidecek?” sorusunu sormasına neden oluyor. Bir süredir ilkokullarda adrese dayalı öğrenci atama sistemi bulunuyor. Bu kapsamda öğrenciler evlerine en yakın olan okullardan eğitim alıyor.

24 Tem 2021 - 12:39 - Eğitim

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