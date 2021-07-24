Çocuğum Hangi Okula Gidecek? Çocuğum Hangi Okula Kayıtlı Nasıl Öğrenebilirim? E-Okul VBS Sorgulama Ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 – 2022 yılı için eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Eylül ayı itibariyle yüz yüze olarak başlayacak olan eğitimde ilk başlangıcı ise ilkokullar ve ana sınıflarının yapmasına karar verildi. Uyum haftası kapsamında eğitimlerine başlayacak olan miniklerin, 31 Ağustos ile 3 Eylül arasında okula gidip gelmesi kararlaştırıldı.

Çocuğum Hangi Okula Gidecek?



Eğitim sisteminden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl müfredat ve okul dağılımı için belli yeni tedbirler alıyor. Son zamanlarda öğrenci dağılımı ile ilgili geçmişe göre farklı bir metot güden Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin, “çocuğum hangi okula gidecek?” sorusunu sormasına neden oluyor. Bir süredir ilkokullarda adrese dayalı öğrenci atama sistemi bulunuyor. Bu kapsamda öğrenciler evlerine en yakın olan okullardan eğitim alıyor.