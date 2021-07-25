- 25 Tem 2021 - 10:30 G: 25 Tem 2021 - 10:51

İbrahim Tatlıses Hayranları Krize Girecek! Suikastle İlgili Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Herkes Dondu Kaldı! Tam 3 Yıl Önce...

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses ve onu oldukça çok seven hayranlarının oldukça şaşıracağı bir gerçek ortaya çıktı. Bilindiği üzere bundan 10 yıl önce 2011 yılında İbo Show programının çekimlerinden sonra silahlı saldırıya uğrayan ve bugünlere oldukça zor süreçlerden geçerek gelen İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in uğradığı suikaste dair şok bir gerçek ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu gerçek; çok sayıda Tatlıses hayranını oldukça şaşırttı.

Öyle ki; İbrahim Tatlıses'i "baba" diyerek seven ve gönül bağı oldukça fazla olan hayranları sosyal medyada resmen krize girerek, büyük tepkiler gösterdiler. Peki, bu gerçek ne? Suikast girişimine dair ortaya ne çıktı? Suikast girişiminden 3 yıl önce yaşanan şey neydi? 

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25 Tem 2021 - 10:30 Ankara- Yaşam

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