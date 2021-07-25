İbrahim Tatlıses Hayranları Krize Girecek! Suikastle İlgili Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki; Herkes Dondu Kaldı! Tam 3 Yıl Önce...

Öyle ki; İbrahim Tatlıses'i "baba" diyerek seven ve gönül bağı oldukça fazla olan hayranları sosyal medyada resmen krize girerek, büyük tepkiler gösterdiler. Peki, bu gerçek ne? Suikast girişimine dair ortaya ne çıktı? Suikast girişiminden 3 yıl önce yaşanan şey neydi?

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