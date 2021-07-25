Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Dünya'yı Salladı! "Yok Böyle Bir Şey" İbrahim Tatlıses de, Demet Akalın da Bakıyor! "Öldürdün Artık Nabzımı Yoklama"
Türkiye, "Öldürdün artık nabzımı yoklama" diye bağırıyor! Burak Bulut & Kurtuluş Kuş ikilisi resmen Dünya'yı sallamış durumdalar. Daha önce adları pek duyulmayan, müzik dünyasında Prodüktör Tolga Aykut'la birlikte son 6 aydır rüzgarlar estiren Kurtuluş Kuş - Burak Bulut 2'lisi resmen piyasayı tir tir titretti. Son çıkardıkları 3 şarkıyla da; günlerce trendde kalan 2'li; şuanda "Nabız" teklileriyle Dünya'da rüzgar estiriyor.
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikilisinin yeni çıkardıkları "Nabız" isimli şarkı güncel olarak Türkiye'de fırtınalar estirirken, Dünya'da da idol olmuş durumda. Henüz 48 saat olmadan 7 milyona yakın dinlenme sayısına ulaşan şarkı; Prodüktör Tolga Aykut önderliğinde yapılırken Mahzen Media etiketiyle yayınlandı. Söz konusu şarkıyla yılların şarkıcısı İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın'ı sollayan 2'li; bugüne kadar kırılması zor bir rekor altına imza attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.