Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Dünya'yı Salladı! "Yok Böyle Bir Şey" İbrahim Tatlıses de, Demet Akalın da Bakıyor! "Öldürdün Artık Nabzımı Yoklama"

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ikilisinin yeni çıkardıkları "Nabız" isimli şarkı güncel olarak Türkiye'de fırtınalar estirirken, Dünya'da da idol olmuş durumda. Henüz 48 saat olmadan 7 milyona yakın dinlenme sayısına ulaşan şarkı; Prodüktör Tolga Aykut önderliğinde yapılırken Mahzen Media etiketiyle yayınlandı. Söz konusu şarkıyla yılların şarkıcısı İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın'ı sollayan 2'li; bugüne kadar kırılması zor bir rekor altına imza attı.

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