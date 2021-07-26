Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Yakıp Yıktı! Vefatından Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Ortaya Çıktı! Görenler Resmen Titredi! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, milyonları Selçuk Tektaş’ın vefatıyla derinden sarsmıştı. Yaklaşık bir ay önce koronavirüsten dolayı apar topar hastaneye kaldırılan Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş, günlerce yoğun bakımda tedavi olmuştu fakat beklenen iyi haber gelmemişti. Buse Varol ise Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra şok bir paylaşım yaptı!
İlk kez böyle bir şeyin ortaya çıktığı olayda, Buse Varol yürekleri resmen dağladı! Görenleri hayretler içerisine düşüren bu olay, milyonları ikiye ayırdı! Selçuk Tektaş’ın koronavirüsten dolayı vefat etmesi, akıllara; “Selçuk Tektaş koronavirüs aşısı oldu mu?” sorgusuna neden oldu. Peki, gerçekler ne yöndeydi?
Alişan ve Buse Varol bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı fakat bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Selçuk Tektaş, ikinci doz aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalandı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısının iddiasında göre ise Alişan’ın kardeşi hiçbir zaman aşı olmadı. Akıllarda bu sorular ve cevaplar yankı uyandırırken; Buse Varol’dan ise skandal bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.