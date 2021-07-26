Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Yakıp Yıktı! Vefatından Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Ortaya Çıktı! Görenler Resmen Titredi! Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?

İlk kez böyle bir şeyin ortaya çıktığı olayda, Buse Varol yürekleri resmen dağladı! Görenleri hayretler içerisine düşüren bu olay, milyonları ikiye ayırdı! Selçuk Tektaş’ın koronavirüsten dolayı vefat etmesi, akıllara; “Selçuk Tektaş koronavirüs aşısı oldu mu?” sorgusuna neden oldu. Peki, gerçekler ne yöndeydi?

Alişan ve Buse Varol bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı fakat bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Selçuk Tektaş, ikinci doz aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalandı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısının iddiasında göre ise Alişan’ın kardeşi hiçbir zaman aşı olmadı. Akıllarda bu sorular ve cevaplar yankı uyandırırken; Buse Varol’dan ise skandal bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…



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