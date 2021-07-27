Dizi Sinema Reklam Oyunculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Ajans Kaydı Nasıl Yapılır? Ajanslar Kayıt Parası Alır Mı?

Oyunculuk hayali ile yanıp tutuşan gençlerin geçmesi gereken birtakım yollar bulunuyor. Özellikle her sezon başı artan oyuncu ihtiyacı bu sezon da kendisini gösteriyor. Ağustos ayı itibariyle yeni sezon çekimlerine başlayacak olan diziler, yardımcı oyuncular için görüşmelere başlıyor.

Dizi Sinema Reklam Oyunculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?



Günümüzde reklamdan sinemaya pek çok filmin yardımcı oyuncusu tek bir şekilde seçiliyor. Peki, dizi sinema oyunculuk başvurusu nasıl yapılır? Dizi, sinema veya reklamlarda rol almak isteyen kişilerin öncelikle piyasada iyi bir konuma sahip olan bir cast ajansına kayıt olması gerekiyor. Başvuru işlemi ile başlayan kayıt aşaması, kişinin uygun görülmesi halinde onaylanıyor ve kişi ajansın port folyosuna alınıyor. Cast direktörlerine gösterilen bu port folyolar, kişiye uygun bir rol çıkması halinde oyunculuk serüveninin başlaması anlamına geliyor. >>