Hazine Bakanı Yellen Söylediklerinin Tersini Yapıyor! Gizli Toplantıda 2 Coin'i Sıkı Sıkı Değerlendirdi!
ABD’nin Hazine Bakanı Janet Yellen liderliğindeki Başkanın Mali Piyasalar Çalışma grubu, yakın zamanda gerçekleştirdikleri bir toplantıda iki coin projesine yönelik endişelerini dile getirdi. Facebook, bazı şirketler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan bir grup tarafından yaratılan bir coin olan Diem ve en büyük stablecoin olan Tether (USDT), mercek altındaydı. İşte detaylar...
ABD’de iki coin projesine yönelik endişeler dile getirildi
Gruba göre Tether’a (USDT) yönelik gözlemlenen en büyük endişe, stablecoin’in yüklü miktarda rezervi olmamasına dair düşüncelerden kaynaklanıyordu. İddialara göre katılımcılar, Tether’ı “düzenlenmemiş bir para piyasası yatırım fonuna” benzetiyor. Düzenleyiciler, stablecoin’lerin büyüklüğünden ve yasa dışı işlemlerde kullanılmasından endişeleniyor. Facebook liderliğindeki grubun oluşturduğu Diem’e yönelik endişelerini ise “yaygın bir şekilde” benimsenme olasılığına işaret ederek dile getiriyorlar.
Tether, rezervine yönelik rapor sunmuştu
Tether, 2021’in Mart ayında, basılan USDT miktarını destekleyen rezervlerine yönelik bir rapor yayınlamıştı. Tether, şirketin rezervlerinin tamamen desteklendiğini açıklamıştı. Rapor, bağımsız muhasebeciler Moore tarafından doğrulanmıştı. Moore raporu, Tether’ın 31 Mart 2021 itibariyle 41 milyar dolarlık varlığı olduğunu pekiştirmişti. Ayrıca, Tether’ın çıkarılan kripto paralar için tuttuğu rezervin, verilen tokenları kullanmak için gereken miktarı aştığını belirtmişti.
Tether, 61 milyar dolarlık piyasa değeri ile açık ara en büyük stablecoin olarak yerini koruyor. Tether’ın ardından gelen en büyük stablecoin USD Coin (USDC), 27 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
28 Tem 2021 - 15:50 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.