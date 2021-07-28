- 28 Tem 2021 - 15:50 G: 28 Tem 2021 - 15:57

Hazine Bakanı Yellen Söylediklerinin Tersini Yapıyor! Gizli Toplantıda 2 Coin'i Sıkı Sıkı Değerlendirdi!

ABD’nin Hazine Bakanı Janet Yellen liderliğindeki Başkanın Mali Piyasalar Çalışma grubu, yakın zamanda gerçekleştirdikleri bir toplantıda iki coin projesine yönelik endişelerini dile getirdi. Facebook, bazı şirketler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan bir grup tarafından yaratılan bir coin olan Diem ve en büyük stablecoin olan Tether (USDT), mercek altındaydı. İşte detaylar...

ABD’de iki coin projesine yönelik endişeler dile getirildi

Gruba göre Tether’a (USDT) yönelik gözlemlenen en büyük endişe, stablecoin’in yüklü miktarda rezervi olmamasına dair düşüncelerden kaynaklanıyordu. İddialara göre katılımcılar, Tether’ı “düzenlenmemiş bir para piyasası yatırım fonuna” benzetiyor. Düzenleyiciler, stablecoin’lerin büyüklüğünden ve yasa dışı işlemlerde kullanılmasından endişeleniyor. Facebook liderliğindeki grubun oluşturduğu Diem’e yönelik endişelerini ise “yaygın bir şekilde” benimsenme olasılığına işaret ederek dile getiriyorlar.

 
Stablecoin’ler, kripto para alanının karakteristik bir özelliği olan volatiliteden etkilenmemeleri açısından piyasada oldukça yaygın ve popülerdir. Para Birimi Denetçisi (OCC) Vekili Michael Hsu, düzenleyicilerin, şirketin her bir tokenın bir dolar tarafından desteklendiğine dair sözünü yerine getirip getirmediğini görmek için Tether’in ticari stokunu incelediklerini söyledi.  Hsu, stablecoin’lerin düzenleyiciler tarafından para fonlarına benzetildiğini, Mart 2020’deki piyasa çöküşüne ve toplu coin çekimine işaret ederek bu varlık grubunun salgının sebep olduğu piyasa paniğini şiddetlendirdiğine dikkat çekti.

Tether, rezervine yönelik rapor sunmuştu

Tether, 2021’in Mart ayında, basılan USDT miktarını destekleyen rezervlerine yönelik bir rapor yayınlamıştı. Tether, şirketin rezervlerinin tamamen desteklendiğini açıklamıştı. Rapor, bağımsız muhasebeciler Moore tarafından doğrulanmıştı. Moore raporu, Tether’ın 31 Mart 2021 itibariyle 41 milyar dolarlık varlığı olduğunu pekiştirmişti. Ayrıca, Tether’ın çıkarılan kripto paralar için tuttuğu rezervin, verilen tokenları kullanmak için gereken miktarı aştığını belirtmişti.

Tether, 61 milyar dolarlık piyasa değeri ile açık ara en büyük stablecoin olarak yerini koruyor. Tether’ın ardından gelen en büyük stablecoin USD Coin (USDC), 27 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

28 Tem 2021 - 15:50 - Ekonomi

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