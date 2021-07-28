- 28 Tem 2021 - 17:03 G: 28 Tem 2021 - 17:04

Halil Sezai Hakkında Suç Duyurusu, Halil Sezai: "Tam Dövemedim Bir Hahaki Sefere İnşallah"

Şarkıcı Halil Sezai'nin darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'in avukatı, Sezai hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

Sezai'nin sahne aldığı mekanda, "Tam dövemedim, bir dahaki sefere inşallah" sözleri suç duyurusunun gerekçesi olarak gösterildi.

Komşusunu darp ettiği görüntülerle günlerce konuşulup, yargılanan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı mekanda olayı hatırlatarak "tam dövemedim" dedi. Bu sözler üzerine hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda Hüseyin Meriç'in can güvenliğinin olmadığı ifade edildi. Koruma talep edildi. Sezai hakkında uzaklaştırma kararı istendi. Dilekçede şarkıcının tutuklanması talebi de yer aldı.

Hatırlanacağı gibi Halil Sezai, 2020 yılının eylül ayında, komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Şarkıcının yaşlı adamı dövdüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı.

28 Tem 2021 - 17:03 - Asayiş

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