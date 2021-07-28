Show TV Cam Tavanlar Dizisi İçin Kararı Verdi! Dizinin Neden Final Yaptığı Resmen Ortaya Çıktı! Milyonlar Hande Erçel’i Suçlamıştı Ama…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Cam Tavanlar dizisi için kısa bir süre önce final kararı resmen çıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin hem oyuncu kadrosu hem de konusu gündeme bomba gibi düşerken; final kararı milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Neden final yaptığı ise resmen ortaya çıktı. Milyonlar Hande Erçel’i suçlamıştı ama…
Sen Çal Kapımı dizisiyle Çarşamba günleri rekabet ortamına giren başarılı dizide başrol oyuncusu olarak ise Bensu Soral ve Kubilay Aka bulunuyordu. Sevilerek takip edilen iki isminde paylaşımları sevenlerini diziye çekiyordu.
Yıllar sonra bir araya gelen iki aşığın buluşmasını anlatan dizide kadınların, iş ortamındaki yükselmelerini engelleyici faktörlere de değinerek dikkatleri üzerine çekmişti. Milyonlarca kişinin izlediği diziden çıkan final kararı ise dengelerin değişmesine neden oldu. Peki, dizi neden final kararını duyurdu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.