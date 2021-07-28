- 28 Tem 2021 - 20:43

Show TV Cam Tavanlar Dizisi İçin Kararı Verdi! Dizinin Neden Final Yaptığı Resmen Ortaya Çıktı! Milyonlar Hande Erçel’i Suçlamıştı Ama…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Cam Tavanlar dizisi için kısa bir süre önce final kararı resmen çıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin hem oyuncu kadrosu hem de konusu gündeme bomba gibi düşerken; final kararı milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Neden final yaptığı ise resmen ortaya çıktı. Milyonlar Hande Erçel’i suçlamıştı ama…

Sen Çal Kapımı dizisiyle Çarşamba günleri rekabet ortamına giren başarılı dizide başrol oyuncusu olarak ise Bensu Soral ve Kubilay Aka bulunuyordu. Sevilerek takip edilen iki isminde paylaşımları sevenlerini diziye çekiyordu.

Yıllar sonra bir araya gelen iki aşığın buluşmasını anlatan dizide kadınların, iş ortamındaki yükselmelerini engelleyici faktörlere de değinerek dikkatleri üzerine çekmişti. Milyonlarca kişinin izlediği diziden çıkan final kararı ise dengelerin değişmesine neden oldu. Peki, dizi neden final kararını duyurdu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

28 Tem 2021 - 20:43 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Barbaroslar Ne Zaman Başlıyor? Barbaroslar Oyuncu Kadrosu! mask
Barbaroslar Ne Zaman Başlıyor? Barbaroslar Oyuncu Kadrosu!
Cam Tavanlar Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 28 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 28 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Full İzle! 28 Temmuz 2021 Şef Akademi 28. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 28 Temmuz 2021 Şef Akademi 28. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 27 Temmuz 2021 MasterChef 22. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 27 Temmuz 2021 MasterChef 22. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Dizi Sinema Reklam Oyunculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Ajans Kaydı Nasıl Yapılır? Ajanslar Kayıt Parası Alır Mı? mask
Dizi Sinema Reklam Oyunculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Ajans Kaydı Nasıl Yapılır? Ajanslar Kayıt Parası Alır Mı?
Ada Masalı 6. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 27 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ada Masalı 6. Bölüm Full İzle! Ada Masalı 27 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maraşlı Final 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 27 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Final 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 27 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Baht Oyunu 6. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 27 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baht Oyunu 6. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 27 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Doğada Full İzle! 27 Temmuz 2021 Şef Akademi 27. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Doğada Full İzle! 27 Temmuz 2021 Şef Akademi 27. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Savaşçı Dizisi Yeniden Başlıyor! Kadroda Hem Tamer Karadağlı Hem de Berk Oktay Var! FOX TV Şok İçerisinde, Bunu Hiç Beklemiyordu… mask
Savaşçı Dizisi Yeniden Başlıyor! Kadroda Hem Tamer Karadağlı Hem de Berk Oktay Var! FOX TV Şok İçerisinde, Bunu Hiç Beklemiyordu…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Bir İlk! Yarışmacı Şeflerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı! Yarışmayı Terk Etti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Bir İlk! Yarışmacı Şeflerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı! Yarışmayı Terk Etti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masterchef Yarışmasında! Acun Medya Onayı Resmen Verdi, Şampiyon Resmen Belli Oldu! “Yok Artık!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masterchef Yarışmasında! Acun Medya Onayı Resmen Verdi, Şampiyon Resmen Belli Oldu! “Yok Artık!”
Camdaki Kız Nalan Yürekleri Hoplattı, Çekiciliğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mayosuyla Milyonları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Nesin Sen?” mask
Camdaki Kız Nalan Yürekleri Hoplattı, Çekiciliğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mayosuyla Milyonları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Nesin Sen?”
Survivor Ayşe’nin Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Poyraz Deniliyordu ama Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Meğer İki İsim Dominik’ten Beri… mask
Survivor Ayşe’nin Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Poyraz Deniliyordu ama Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Meğer İki İsim Dominik’ten Beri…
Masterchef Yarışmasında Kulis İfşası! Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı Skandal Bir Şekilde Görüntüledi! Arka Plan Sallantıya Neden Oldu! Meğer Set Arasında… mask
Masterchef Yarışmasında Kulis İfşası! Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’yı Skandal Bir Şekilde Görüntüledi! Arka Plan Sallantıya Neden Oldu! Meğer Set Arasında…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Dekolte Üzerine Dekolte! Survivor Batuhan Eriyip Bitti, Ateşli Haliyle Yürekleri Hoplattı! "Bu Ne Hal Aleyna!" mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Dekolte Üzerine Dekolte! Survivor Batuhan Eriyip Bitti, Ateşli Haliyle Yürekleri Hoplattı! "Bu Ne Hal Aleyna!"
İbrahim Tatlıses Dalga Konusu Olunca İmparator Hayranları Delirdi! Kan Beyinlere Sıçradı, Kavga Edenler Bile Var! “Sen Ne Diyorsun?” Küfür ve Hakaretler Diz Boyu! mask
İbrahim Tatlıses Dalga Konusu Olunca İmparator Hayranları Delirdi! Kan Beyinlere Sıçradı, Kavga Edenler Bile Var! “Sen Ne Diyorsun?” Küfür ve Hakaretler Diz Boyu!
Demet Özdemir Turuncu Bikinisiyle Cayır Cayır Yaktı! İçler Kaynadı, Ortam Yandı Tutuştu! “Hay Maşallah!” 13 Milyon Ayaklandı! “Demet Alevini Kıs Demet” mask
Demet Özdemir Turuncu Bikinisiyle Cayır Cayır Yaktı! İçler Kaynadı, Ortam Yandı Tutuştu! “Hay Maşallah!” 13 Milyon Ayaklandı! “Demet Alevini Kıs Demet”
Alişan’ın Son Hali Yürekleri Dağladı! Ayakta Duramaz Hale Geldi, Hayranları Yıkıldı, Bitti! Kardeşi Selçuk Tektaş İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Alişan’ın Son Hali Yürekleri Dağladı! Ayakta Duramaz Hale Geldi, Hayranları Yıkıldı, Bitti! Kardeşi Selçuk Tektaş İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Mehmet Şefin Kızı İç Çamaşırı Giymedi, Ortalık Karıştı! Sütyensiz Hali Mehmet Şefi Mosmor Yaptı! Cayır Cayır Yaktı, Sosyal Medya Tutuştu! mask
Masterchef Mehmet Şefin Kızı İç Çamaşırı Giymedi, Ortalık Karıştı! Sütyensiz Hali Mehmet Şefi Mosmor Yaptı! Cayır Cayır Yaktı, Sosyal Medya Tutuştu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Bir İlk! Yarışmacı Şeflerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı! Yarışmayı Terk Etti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Bir İlk! Yarışmacı Şeflerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı! Yarışmayı Terk Etti, Ortalık Çok Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masterchef Yarışmasında! Acun Medya Onayı Resmen Verdi, Şampiyon Resmen Belli Oldu! “Yok Artık!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Masterchef Yarışmasında! Acun Medya Onayı Resmen Verdi, Şampiyon Resmen Belli Oldu! “Yok Artık!”
Camdaki Kız Nalan Yürekleri Hoplattı, Çekiciliğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mayosuyla Milyonları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Nesin Sen?” mask
Camdaki Kız Nalan Yürekleri Hoplattı, Çekiciliğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Mayosuyla Milyonları Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Nesin Sen?”
Survivor Ayşe’nin Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Poyraz Deniliyordu ama Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Meğer İki İsim Dominik’ten Beri… mask
Survivor Ayşe’nin Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Poyraz Deniliyordu ama Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Meğer İki İsim Dominik’ten Beri…
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak! mask
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak!
Halil Sezai Hakkında Suç Duyurusu, Halil Sezai: "Tam Dövemedim Bir Hahaki Sefere İnşallah" mask
Halil Sezai Hakkında Suç Duyurusu, Halil Sezai: "Tam Dövemedim Bir Hahaki Sefere İnşallah"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status