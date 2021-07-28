Show TV Cam Tavanlar Dizisi İçin Kararı Verdi! Dizinin Neden Final Yaptığı Resmen Ortaya Çıktı! Milyonlar Hande Erçel’i Suçlamıştı Ama…

Sen Çal Kapımı dizisiyle Çarşamba günleri rekabet ortamına giren başarılı dizide başrol oyuncusu olarak ise Bensu Soral ve Kubilay Aka bulunuyordu. Sevilerek takip edilen iki isminde paylaşımları sevenlerini diziye çekiyordu.

Yıllar sonra bir araya gelen iki aşığın buluşmasını anlatan dizide kadınların, iş ortamındaki yükselmelerini engelleyici faktörlere de değinerek dikkatleri üzerine çekmişti. Milyonlarca kişinin izlediği diziden çıkan final kararı ise dengelerin değişmesine neden oldu. Peki, dizi neden final kararını duyurdu?



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