Ankara EGO Otobüslerinde Unutulan Eşyalar Nasıl Bulunur? Ankara EGO Kayıp Eşya Bürosu Nerede? EGO'da Unutulan Eşyalara Ne Olur?

Günümüz insanı rutin hayatın içerisinde işine ve evine yetişmek için sürekli olarak bir telaş içerisinde bulunuyor. Özellikle Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, toplu taşıma araçları kullanırken, gidecekleri yere yetişebilmek için telaşlı bir hal içerisine girebiliyorlar. Bu telaşlı halin doğurduğu dalgınlık ise, toplu taşıma kullanan vatandaşların poşetlerini veya eşyalarını bu araçlarda unutmalarına neden oluyor.

Ankara Otobüste Unutulan Eşyalar Nasıl Bulunur?

Ankara otobüslerinde eşyalarını unutan vatandaşların telaşlanması için hiçbir neden bulunmuyor. Otobüste unutulan eşyalar, şoförler tarafından bulunması ya da bulan kişinin şoföre teslim etmesi halinde bu eşyalar için ayrılmış bir bölüme kaldırılıyor. Peki, Ankara otobüste unutulan eşyalar nasıl bulunur? Ankara’da unutulan eşyalar için Ego Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı Kayıp Eşya Bürosu’na müracaat etmek gerekiyor. >>