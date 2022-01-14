Ankara EGO Otobüslerinde Unutulan Eşyalar Nasıl Bulunur? Ankara EGO Kayıp Eşya Bürosu Nerede? EGO'da Unutulan Eşyalara Ne Olur?
Otobüste eşya unutmak dalgın olunan veya yorgun geçirilen bir günün ardından oldukça olağan karşılanması gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Başkent Ankara’da da şehrin pek çok noktasına giden otobüsler, her gün yüzlerce insanın unuttuğu poşetleri taşıyor. Peki; Ankara otobüste unutulan eşyalar nasıl bulunur? Ankara EGO kayıp eşya bürosu nerede? EGO'da unutulan eşyalara ne olur? İşte, detaylar…
Günümüz insanı rutin hayatın içerisinde işine ve evine yetişmek için sürekli olarak bir telaş içerisinde bulunuyor. Özellikle Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, toplu taşıma araçları kullanırken, gidecekleri yere yetişebilmek için telaşlı bir hal içerisine girebiliyorlar. Bu telaşlı halin doğurduğu dalgınlık ise, toplu taşıma kullanan vatandaşların poşetlerini veya eşyalarını bu araçlarda unutmalarına neden oluyor.
Ankara Otobüste Unutulan Eşyalar Nasıl Bulunur?
Ankara otobüslerinde eşyalarını unutan vatandaşların telaşlanması için hiçbir neden bulunmuyor. Otobüste unutulan eşyalar, şoförler tarafından bulunması ya da bulan kişinin şoföre teslim etmesi halinde bu eşyalar için ayrılmış bir bölüme kaldırılıyor. Peki, Ankara otobüste unutulan eşyalar nasıl bulunur? Ankara’da unutulan eşyalar için Ego Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı Kayıp Eşya Bürosu’na müracaat etmek gerekiyor. >>
14 Oca 2022 - 00:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.