Acun Ilıcalı Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki, “Terbiyesizlik” Denildi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Resmen Öteledi, Geri Plana Attı! “Beni…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, gündeme bomba gibi düştü. Sevgilisi hakkında geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalara değinen Acun Ilıcalı, sevgilisine öyle bir şey yaptı ki, görenler “Terbiyesizlik” yorumları arka arkaya geldi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay, dikkatleri üzerine çekti.
Tv8 ve Tv8,5 kanalarının sahibi olan Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasının finalini duyurmuştu. Survivor yarışmasının ardından Masterchef yarışması ekranlardaki macerasına başlayınca Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte tatile çıkmıştı.
Tekne tatili yapan başarılı iş adamı sosyal medyaya ise damgasını vurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, geçtiğimiz günlerde hem işleri hem de özel hayatı hakkında bir röportaj yapmış ve sosyal medyanın gündemi olmuştu. Ayça Çağla Altunkaya’yı çok sevdiğini gösteren Acun Ilıcalı, şimdi sevgilisi ne yaptı da “Terbiyesiz” yorumlarına maruz kaldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.