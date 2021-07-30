Acun Ilıcalı Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki, “Terbiyesizlik” Denildi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Resmen Öteledi, Geri Plana Attı! “Beni…”

Tv8 ve Tv8,5 kanalarının sahibi olan Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasının finalini duyurmuştu. Survivor yarışmasının ardından Masterchef yarışması ekranlardaki macerasına başlayınca Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte tatile çıkmıştı.

Tekne tatili yapan başarılı iş adamı sosyal medyaya ise damgasını vurmuştu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacı, geçtiğimiz günlerde hem işleri hem de özel hayatı hakkında bir röportaj yapmış ve sosyal medyanın gündemi olmuştu. Ayça Çağla Altunkaya’yı çok sevdiğini gösteren Acun Ilıcalı, şimdi sevgilisi ne yaptı da “Terbiyesiz” yorumlarına maruz kaldı?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

