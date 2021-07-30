A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest!

Yetişenin alacağı, yetişmeyenin ise büyük bir pişmanlık yaşayacağı indirimli ürünler görenleri şok içerisinde bıraktı. Dengeleri değiştiren bu indirim milyonları şok içerisinde bıraktı. Kadın giyim ve erkek giyimdeki indirimleriyle kendisini, Türkiye’ye tanıtan Trendyol, şimdi ise efsane bir indirimi resmen yaptı!

26 Temmuz - 02 Ağustos Çok Ucuz Erkek Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ

26 Temmuz - 02 Ağustos Çok Ucuz Kadın Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ

26 Temmuz - 02 Ağustos Çok Ucuz Mobilya & Ev Tekstili İçin TIKLAYINIZ

26 Temmuz - 02 Ağustos Çok Ucuz Ayakkabılar İçin TIKLAYINIZ

26 Temmuz - 02 Ağustos Çok Ucuz Pratik Ürünler İçin TIKLAYINIZ

Uygulama içerisinde bulanan birçok markanın binlerce ürününü bir araya getiren Trendyol, alıcısını mutlu etmeyi başardı. Ev dekorlarından, kişisel bakım ürünlerine; “A’dan Z’ye” binlerce ürünün bulunduğu Trendyol’un indirimi, adeta akılları başlardan aldı! İşte Trendyol’un o efsane indirimi!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>

