A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest!
Milyonlarca vatandaşın kalbini gerek indirimli ürünleriyle gerekse aktüel eşyalarıyla kazanan A101, Bim ve Şok gibi marketlere Trendyol’dan bomba gibi rest geldi. Bu indirimle birlikte birçok kişi “Trendyol resmen çıldırdı!” yorumlarında bulundular. 10 binlerce ürünü 15 lira gibi cüzi bir rakama satan Trendyol, dengelerin değişmesine neden oldu.
Yetişenin alacağı, yetişmeyenin ise büyük bir pişmanlık yaşayacağı indirimli ürünler görenleri şok içerisinde bıraktı. Dengeleri değiştiren bu indirim milyonları şok içerisinde bıraktı. Kadın giyim ve erkek giyimdeki indirimleriyle kendisini, Türkiye’ye tanıtan Trendyol, şimdi ise efsane bir indirimi resmen yaptı!
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Uygulama içerisinde bulanan birçok markanın binlerce ürününü bir araya getiren Trendyol, alıcısını mutlu etmeyi başardı. Ev dekorlarından, kişisel bakım ürünlerine; “A’dan Z’ye” binlerce ürünün bulunduğu Trendyol’un indirimi, adeta akılları başlardan aldı! İşte Trendyol’un o efsane indirimi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.