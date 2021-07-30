- 30 Tem 2021 - 18:57 G: 30 Tem 2021 - 19:00

A101 ve BİM Market Eridi Bitti... O Market "İndirim Öyle Olmaz Böyle Olur" Dedi, Sadece 15 Liraya Satmaya Başladı! Rest Üzerine Rest!

Milyonlarca vatandaşın kalbini gerek indirimli ürünleriyle gerekse aktüel eşyalarıyla kazanan A101, Bim ve Şok gibi marketlere Trendyol’dan bomba gibi rest geldi. Bu indirimle birlikte birçok kişi “Trendyol resmen çıldırdı!” yorumlarında bulundular. 10 binlerce ürünü 15 lira gibi cüzi bir rakama satan Trendyol, dengelerin değişmesine neden oldu.

Yetişenin alacağı, yetişmeyenin ise büyük bir pişmanlık yaşayacağı indirimli ürünler görenleri şok içerisinde bıraktı. Dengeleri değiştiren bu indirim milyonları şok içerisinde bıraktı. Kadın giyim ve erkek giyimdeki indirimleriyle kendisini, Türkiye’ye tanıtan Trendyol, şimdi ise efsane bir indirimi resmen yaptı!

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Uygulama içerisinde bulanan birçok markanın binlerce ürününü bir araya getiren Trendyol, alıcısını mutlu etmeyi başardı. Ev dekorlarından, kişisel bakım ürünlerine; “A’dan Z’ye” binlerce ürünün bulunduğu Trendyol’un indirimi, adeta akılları başlardan aldı! İşte Trendyol’un o efsane indirimi!

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30 Tem 2021 - 18:57 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak! mask
A101 Delirdi, Bim Meydan Okudu! O Market de Son Kozunu Oynadı! İndirimler Resmen Havada Uçuşuyor… Şimdi Almayan Çok Pişman Olacak!
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin… mask
BİM Market Bu Kadarına Dayanamayabilir! Trendyol İndirimleri Rest Çeke Çeke Duyurdu! Sadece 15 Liraya Binlerce Ürünü Satın Alacaksınız! Acele Edin…
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun... mask
A101 Çıldırdı, Bim Rest Çekti! O Market de Resmen Delirdi, İndirimler Havada Uçuşuyor! Hemen Evinizi Doldurun...
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!" mask
A101, Bim ve ŞOK Bile Bu Kadarını Yapmadı! O Market Her Şeyi 15 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlar Akın Akın Koşuyor! "Yok Böyle Bir İndirim!"
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir… mask
Trendyol Zam Haberlerine Resti Çekti, Sadece 20 Liraya Sattığını Duyurdu! Milyonlarca Ürün İçin Tek Fiyatı Uyguladı! A101, Bim ve Şok’ta Yok! Böylesi 40 Yılda Bir…
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun... mask
A101 ve BİM Büyük Rest Çekmişti! O Market Öyle Bir Geldi ki; "İndirim Babası" Dediler! Hemen Evinizi ve Dolabınızı Doldurun...
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu... mask
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Bu Hafta Neler var? mask
A101, Bim ve ŞOK Titredi Kaldı! Resti Çekti, Her Şey 10 Lira Oldu! A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Bu Hafta Neler var?
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti... mask
A101, BİM ve ŞOK'a Yılların En Büyük Resti Geldi! Herkes Akın Akın Koşuyor, İndirimin Böylesi! A101 ve BİM de Harekete Geçti...
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin… mask
BİM Markette Yıllardır Böylesi Yok! Sadece 19 Liraya Milyonlarca Ürün Satışa Çıkarıldı! Bir Daha Böylesi Mümkün Değil, Gelmez! Koşun, Yetişin…
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