Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Hızır Reis Değil Ama O İsim Resmen Ayrıldı! İlyas Çakırbeyli’nin Vedası Yetmedi, Şimdi O İsimde Ayrıldı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kısa bir süre önce ekranlara vedasını duyurmuştu. Dizinin vedasının hemen arkasından İlyas Çakırbeyli, karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın ise diziden ayrıldığı iddialar arasında yerini almıştı. Ozan Akbaba’nın vedası gündeme bomba gibi düşmüşken, yeni bir veda ise resmen ortaya çıktı!
Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca’nın diziden ayrıldığı yönünde iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri olan Süleyman Çakır karakterinin dizi olacağı yönünde açıklaması ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini derinden üzerken; Kurtlar Vadisi sevenlerini ise havaya uçurmuştu.
Dizide İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden; Anka isimli bir yapımda yer alacağını duyurması, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Ozan Akbaba ayrılıyor” yorumlarına neden olmuştu. Peki, şimdi diziden kim ayrılıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.