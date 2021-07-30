Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Hızır Reis Değil Ama O İsim Resmen Ayrıldı! İlyas Çakırbeyli’nin Vedası Yetmedi, Şimdi O İsimde Ayrıldı! Neler Oluyor?

Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca’nın diziden ayrıldığı yönünde iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri olan Süleyman Çakır karakterinin dizi olacağı yönünde açıklaması ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini derinden üzerken; Kurtlar Vadisi sevenlerini ise havaya uçurmuştu.

Dizide İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba ise kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden; Anka isimli bir yapımda yer alacağını duyurması, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Ozan Akbaba ayrılıyor” yorumlarına neden olmuştu. Peki, şimdi diziden kim ayrılıyor?



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