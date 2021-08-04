Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Ağu 2021 - 08:30

Esra Erol'un Eşi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Söve Söve Bitiremedi! "Yazıklar Olsun" Milyonlarca Kişi Eşine Baktı... Esra Erol'un Kariyeri Bitebilir! "Neler Oluyor Neler?"

Esra Erol’un eşi Ali Özbir küfürleri arka arkaya sıraladı. Al Özbir2in ağzından resmen ateş püskürdü. Öyle bir küfür etti ki tüm Türkiye dondu kaldı. Eşi Ali Özbir’in ettiği küfüler nedeniyle herkes Esra Erol’a Tepki Gösterdi! Akıllara Esra Erol’un programının yayından kaldırılabileceği geldi. İşte sosyal medyaya bomba gibi düşen o haber…