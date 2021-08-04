- 04 Ağu 2021 - 08:30 G: 04 Ağu 2021 - 08:38

Esra Erol'un Eşi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Söve Söve Bitiremedi! "Yazıklar Olsun" Milyonlarca Kişi Eşine Baktı... Esra Erol'un Kariyeri Bitebilir! "Neler Oluyor Neler?"

Esra Erol’un eşi Ali Özbir küfürleri arka arkaya sıraladı. Al Özbir2in ağzından resmen ateş püskürdü. Öyle bir küfür etti ki tüm Türkiye dondu kaldı. Eşi Ali Özbir’in ettiği küfüler nedeniyle herkes Esra Erol’a Tepki Gösterdi! Akıllara Esra Erol’un programının yayından kaldırılabileceği geldi. İşte sosyal medyaya bomba gibi düşen o haber…

Ağzından Çıkanı kulağı Duymadı! Öyle Bir Çıldırdı ki Sinirlerine Hakim Olamadı!

ATV ekranlarının vazgeçilmez yüzü olan Esra Erol yaptığı programlarla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programı sezon finali yapan Esra Erol şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilde. Tatil tarihleri Türkiye’nin yangın alarmıyla çakışan Esra Erol ve eşi yangınlar karşısında sessiz kalmadı. Esra Erol’un eşi Ali Özbir ağzına geleni saydı. Takipçileri ise ‘’Daha sakin kalmaya çalışalım!’’ dedi

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04 Ağu 2021 - 08:30 Ankara- Yaşam

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