Esra Erol’un Eşi Türkiye’yi Yangın Yerine Çevirdi! Öyle Bir Küfür Etti ki; Tüm Türkiye Donakaldı! Herkes Esra Erol’a Tepki Gösteriyor… Yayından Kaldırılabilir
Esra Erol’un eşi Ali Özbir küfürleri arka arkaya sıraladı. Al Özbir2in ağzından resmen ateş püskürdü. Öyle bir küfür etti ki tüm Türkiye dondu kaldı. Eşi Ali Özbir’in ettiği küfüler nedeniyle herkes Esra Erol’a Tepki Gösterdi! Akıllara Esra Erol’un programının yayından kaldırılabileceği geldi. İşte sosyal medyaya bomba gibi düşen o haber…
ATV ekranlarının vazgeçilmez yüzü olan Esra Erol yaptığı programlarla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programı sezon finali yapan Esra Erol şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilde. Tatil tarihleri Türkiye’nin yangın alarmıyla çakışan Esra Erol ve eşi yangınlar karşısında sessiz kalmadı. Esra Erol’un eşi Ali Özbir ağzına geleni saydı. Takipçileri ise ‘’Daha sakin kalmaya çalışalım!’’ dedi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.