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03 Ağu 2021 - 17:49

Esra Erol’un Eşi Türkiye’yi Yangın Yerine Çevirdi! Öyle Bir Küfür Etti ki; Tüm Türkiye Donakaldı! Herkes Esra Erol’a Tepki Gösteriyor… Yayından Kaldırılabilir

Esra Erol’un eşi Ali Özbir küfürleri arka arkaya sıraladı. Al Özbir2in ağzından resmen ateş püskürdü. Öyle bir küfür etti ki tüm Türkiye dondu kaldı. Eşi Ali Özbir’in ettiği küfüler nedeniyle herkes Esra Erol’a Tepki Gösterdi! Akıllara Esra Erol’un programının yayından kaldırılabileceği geldi. İşte sosyal medyaya bomba gibi düşen o haber…