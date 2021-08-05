Dünyanın En Zengin Ülkesi Neresi? Türkiye Dünyanın En Zengin Kaçıncı Ülkesi? Katar Dünyada Kaçıncı Zengin Ülke?
Dünyanın en zengin ülkeleri listesi her yıl büyük bir merakla bekleniyor. Yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu zengin ülkelerde yaşamak isteyen vatandaşlar, dört gözle bu listeyi bekliyor. İşte size detaylar...
Dünyanın en zengin ülkeleri listesi her yıl büyük bir merakla bekleniyor. Yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu zengin ülkelerde yaşamak isteyen vatandaşlar, dört gözle bu listeyi bekliyor. En son 2020 yılı listesinin yayınlandığı en zengin ülkeler listesinde Türkiye’nin konumu ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, dünyanın en zengin ülkesi neresi? Türkiye dünyanın en zengin kaçıncı ülkesi? Katar dünyada kaçıncı zengin ülke? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
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05 Ağu 2021 - 09:38 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.