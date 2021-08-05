Dünyanın en zengin ülkeleri listesi her yıl büyük bir merakla bekleniyor. Yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu zengin ülkelerde yaşamak isteyen vatandaşlar, dört gözle bu listeyi bekliyor. En son 2020 yılı listesinin yayınlandığı en zengin ülkeler listesinde Türkiye’nin konumu ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, dünyanın en zengin ülkesi neresi? Türkiye dünyanın en zengin kaçıncı ülkesi? Katar dünyada kaçıncı zengin ülke? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…





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