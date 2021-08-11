- 11 Ağu 2021 - 15:58 G: 11 Ağu 2021 - 16:16

Mehmet Ali Erbil İki Hemşire Bir Asistanla Öyle Bir Yakalandı ki; Eski Hayatına Dönüş Yaptı! Yaşadığı Onca Şeye Rağmen Durulmak Ne Demek Bilmedi!

Sibel Can’ın konseri için Belarus’a uçan Mehmet Ali Erbil hızlı hayatına yeniden dönüş yaptı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iki hemşire ve bir asistanla öyle bir yakalandı ki görenler şaşkına uğradı. Mehmet Ali Erbil’i casinonun önünde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o haberin detayları…

Mehmet Ali Erbil yine Olayların Adamı Olmaya Başladı!

Evinin banyosunda düşen ve kırılan kaburga kemiklerinden birinin akciğer zarına batması ile ölüm tehlikesi geçiren ünlü şovmen, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi ile 258 gün yoğun bakımda yatmıştı. Yeniden sağlığına kavuşan ve ayaklanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iki hemşire ve bir asistanla casinonun girişinde görüntülendi. Hastalıkla geçen aylarının ardından sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil yeniden gündem olmayı başardı. İşte Mehmet Ali Erbil’in o görüntüleri…

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11 Ağu 2021 - 15:58 Ankara- Yaşam

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