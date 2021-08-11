Mehmet Ali Erbil İki Hemşire Bir Asistanla Öyle Bir Yakalandı ki; Eski Hayatına Dönüş Yaptı! Yaşadığı Onca Şeye Rağmen Durulmak Ne Demek Bilmedi!
Sibel Can’ın konseri için Belarus’a uçan Mehmet Ali Erbil hızlı hayatına yeniden dönüş yaptı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iki hemşire ve bir asistanla öyle bir yakalandı ki görenler şaşkına uğradı. Mehmet Ali Erbil’i casinonun önünde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o haberin detayları…
Evinin banyosunda düşen ve kırılan kaburga kemiklerinden birinin akciğer zarına batması ile ölüm tehlikesi geçiren ünlü şovmen, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi ile 258 gün yoğun bakımda yatmıştı. Yeniden sağlığına kavuşan ve ayaklanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iki hemşire ve bir asistanla casinonun girişinde görüntülendi. Hastalıkla geçen aylarının ardından sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil yeniden gündem olmayı başardı. İşte Mehmet Ali Erbil’in o görüntüleri…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.