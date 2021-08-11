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11 Ağu 2021 - 15:58

Mehmet Ali Erbil İki Hemşire Bir Asistanla Öyle Bir Yakalandı ki; Eski Hayatına Dönüş Yaptı! Yaşadığı Onca Şeye Rağmen Durulmak Ne Demek Bilmedi!

Sibel Can’ın konseri için Belarus’a uçan Mehmet Ali Erbil hızlı hayatına yeniden dönüş yaptı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iki hemşire ve bir asistanla öyle bir yakalandı ki görenler şaşkına uğradı. Mehmet Ali Erbil’i casinonun önünde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o haberin detayları…