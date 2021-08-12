Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi!

Yeni sezona tüm heyecanıyla başlayan Masterchef yarışmasında öyle bir şey yaşandı ki ortalık bir anlığına gerim gerim gerildi. İzleyicilerin bile gerginliği damarlarında hissettiren o olay sosyal medyaya damga vurdu. Masterchef yarışmacılarının arasında yaşanan o gerginlik sonrası yarışmacı Azize arkadaşından yalvar yakar özür diledi. O anlar ekranlara böyle yansıdı…

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