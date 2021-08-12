Masterchef Stüdyosu Karıştı, Ortalık Birbirine Girdi! Azize Tüm Sinirini Bıraktı ve O Lafı Söyledi!
Masterchef yarışmacıları birbirlerine ayıp etti. Stüdyoda ortalık karıştı. Masterchef yarışmacısı Azize öyle bir şey dedi ki sonra yalvar yakar özür diledi. Stüdyo da yaşanan o anlar izleyenleri bile şok etti. İşte Masterchef haberlerine dair tüm detaylar…
Yeni sezona tüm heyecanıyla başlayan Masterchef yarışmasında öyle bir şey yaşandı ki ortalık bir anlığına gerim gerim gerildi. İzleyicilerin bile gerginliği damarlarında hissettiren o olay sosyal medyaya damga vurdu. Masterchef yarışmacılarının arasında yaşanan o gerginlik sonrası yarışmacı Azize arkadaşından yalvar yakar özür diledi. O anlar ekranlara böyle yansıdı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.