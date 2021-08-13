- 13 Ağu 2021 - 09:16 G: 13 Ağu 2021 - 09:22

MasterChef Patlıcan Kebabı Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir? Patlıcan Arası Köfte Nasıl Yapılır Salçalı Su Konur Mu? Patlıcan Kebabında Patlıcan Kızartılır Mı?

MasterChef yarışmasında şeflerin reçeteleri ile yapılan yemekler her dönem ilgi görüyor. MasterChef Türkiye 2021 yarışması ise, bu kez Anadolu’nun ünlü lezzetlerinden biri olan patlıcan kebabını yarışmacılarına yaptırıyor. Sizde bu enfes yemeğin tarifini merak ediyorsanız detaylar haberimizde...

MasterChef yarışmasında şeflerin reçeteleri ile yapılan yemekler her dönem ilgi görüyor. MasterChef Türkiye 2021 yarışması ise, bu kez Anadolu’nun ünlü lezzetlerinden biri olan patlıcan kebabını yarışmacılarına yaptırıyor. Peki, MasterChef patlıcan kebabı nasıl yapılır, tarifi nedir? Patlıcan arası köfte nasıl yapılır salçalı su konur mu? Patlıcan kebabında patlıcan kızartılır mı? İşte, MasterChef patlıcan kebabı malzemeleri, tarifi ve püf noktaları…




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13 Ağu 2021 - 09:16 - Yeme & İçme

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