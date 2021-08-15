Zeki Alasya ve Metin Akpınar Güler misin Ağlar mısın Nerede, Hangi Otelde Çekildi? Güler misin Ağlar mısın Filmi Ne Zaman Çekildi? Güler misin Ağlar mısın Filmi Konusu ve Oyuncuları Kimlerdir?

Zeki Alasya ile Metin Akpınar gibi başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı Güler misin Ağlar mısın filmi konusu nedir, başka hangi oyuncular filmde yer alıyor gibi sorular ön planda yer almaya başladı. Osman Fahir Seden tarafından yönetimi yapılan ve ikilinin en sevilen filmlerinden bir tanesi olan Türk filmi Güler misin Ağlar mısın geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Filmin yayınlanmasından hemen sonra en merak edilen konulardan bir tanesi de Güler misin Ağlar mısın filmi konusu nedir üzerine oldu. Güler misin Ağlar mısın filmi konusu ve oyuncuları ile en çok araştırılan konulardan bir tanesi olurken sizler için merak edilen tüm detayları araştırdık.

Zeki Alasya ve Metin Akpınar Güler misin Ağlar mısın filmi hangi otelde çekildi diye araştırmalar devam ederken dizinin çekildiği otel belli oldu. Ege Bölgesi Aydın ilinin en turistik ilçelerinden bir tanesi Kuşadası’nda çekimler yapılırken burada yer alan bir otelde çekimler tamamlandı.

Zeki Alasya ve Metin Akpınar Güler misin Ağlar mısın nerede çekildi sorusunun netlik kazanması ardından tüm film severler meraklı arayışlarına başladılar. Sizler için Güler misin Ağlar mısın filmi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Güler misin Ağlar mısın hakkında merak edilen tüm detaylar…

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Güler misin Ağlar mısın Filmi Ne Zaman Çekildi?

Güler misin Ağlar mısın filmi konusu nedir sorularının yanı sıra bir yandan da Güler misin Ağlar mısın filmi ne zaman çekildi en çok merak edilenler arasında yer aldı. Film ilk olarak 1975 yılında vizyona girmiş ve usta isimler tarafından herkesin beğenisine sunulmuştur.

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Güler misin Ağlar mısın Filmi Konusu ve Oyuncuları Kimlerdir?

Güler misin Ağlar mısın filmi konusu ve oyuncuları kimlerdir diye merak edilen soru netlik kazandı. Güler misin Ağlar mısın konusu incelenecek olduğu zaman en baştan en sona kadar herkesin kahkaha tufanına kapılması sağlanacak. Zeki ile Metin bir hayli severek düşkün oldukları Rasim Usta’nın evinin otel işletmekte olan Cemal Bey aracılığı ile yıkılarak yerine golf tesisi yapacaklarına dair bir karar aldıklarını öğrenirler. Rasim Usta’nın kızı Aysel ile beraber evlenmek için planlar yapan Metin ile Zeki bu kararın hemen ardından Rasim Usta’nın yanında yer alarak Cemal Bey’e karşı mücadele ederler. Mücadele sırasında kasabayı ziyaret edecek bir misafir ise her şeyin bir anda değişmesine yardımcı olacaktır.

Güler misin Ağlar mısın filmi en sondan en başa kadar herkesin bazı anlarda içinde bir burukluk oluşmasına bazı anlarda da adeta kahkaha tufanına kapılmalarını sağlayacaklar. Filmde yer alan tüm oyuncuların usta bir şekilde gösterdikleri başarılar ile adeta 1975’li yıllara dönmek mümkün olacak. Her ne kadar çok geçmiş yıllara ait bir film olsa bile tazeliğini hala ilk gün ki gibi korumayı başaran, tüm film severlere ilk izleme gibi hazzı veren bir film olmaya devam ediyor.

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Bu kadar başarılı konusu ile bir yandan da Güler misin Ağlar mısın oyuncuları kimdir sorularını akılara getiriyor. Sizler için Güler misin Ağlar mısın oyuncuları kimlerdir diye araştırma yaparak her şeyi derledik. Güler misin Ağlar mısın oyuncuları;

1. Zeki Alasya

2. Metin Akpınar

3. Fatma Belgen

4. Kadir Savun

5. Ali Şen

6. Neriman Köksal

7. Ali Cağaloğlu

8. Gönül Genç

9. Orhan Aydınbaş

10. Erhan Dilligil

11. Baykal Kent

12. Osman F. Seden

13. Baki Tamer

14. Tevfik Sen

15. Osman Çağlar

16. Yaşar Güner

17. Ahmet Karaca

18. İhsan Gedik

19. Jeyan Mahfi Tözüm

20. Haldun Ergüvenç