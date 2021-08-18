- 18 Ağu 2021 - 11:56 G: 18 Ağu 2021 - 12:31

Survivor Aleyna’dan İç Çamaşırsız FLAŞ Frikik! Arkadaşı Resmen İfşaladı, Hiç Affetmedi! Fark Etmeyen Aleyna da Paylaşınca Olanlar Oldu… İşte O Fotoğraf!

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız öyle bir poz verdi ki, frikik üzerine frikik geldi. Arkadaşının hiç de fark etmeden paylaştığı o gönderi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kaçmadı. İşte o görüntüler…

Arkadaşı Fark Etmedi ama O da Gözden Kaçırdı!

Geçtiğimiz sezon Survivor 2021 yarışmasında başarılı bir şekilde ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada yine gündem oldu. Sosyal medya gündemine sık sık gelen isim Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’da yaşadığı polemiklerle de sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyordu. Pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu bu defa hiç de fark etmeden çekilen o fotoğraftaki frikik ile gündeme geldi. İşte o haberin detayları…

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18 Ağu 2021 - 11:56 Ankara- Yaşam

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