Survivor Aleyna’dan İç Çamaşırsız FLAŞ Frikik! Arkadaşı Resmen İfşaladı, Hiç Affetmedi! Fark Etmeyen Aleyna da Paylaşınca Olanlar Oldu… İşte O Fotoğraf!
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız öyle bir poz verdi ki, frikik üzerine frikik geldi. Arkadaşının hiç de fark etmeden paylaştığı o gönderi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kaçmadı. İşte o görüntüler…
Geçtiğimiz sezon Survivor 2021 yarışmasında başarılı bir şekilde ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada yine gündem oldu. Sosyal medya gündemine sık sık gelen isim Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’da yaşadığı polemiklerle de sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyordu. Pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu bu defa hiç de fark etmeden çekilen o fotoğraftaki frikik ile gündeme geldi. İşte o haberin detayları…
Devamı için Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.