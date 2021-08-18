Survivor Aleyna’dan İç Çamaşırsız FLAŞ Frikik! Arkadaşı Resmen İfşaladı, Hiç Affetmedi! Fark Etmeyen Aleyna da Paylaşınca Olanlar Oldu… İşte O Fotoğraf!

Geçtiğimiz sezon Survivor 2021 yarışmasında başarılı bir şekilde ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada yine gündem oldu. Sosyal medya gündemine sık sık gelen isim Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’da yaşadığı polemiklerle de sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyordu. Pozları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu bu defa hiç de fark etmeden çekilen o fotoğraftaki frikik ile gündeme geldi. İşte o haberin detayları…

Devamı için Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>