- 18 Ağu 2021 - 15:05 G: 18 Ağu 2021 - 15:26

Trabzonspor - Roma Maçı Ne Zaman? Trabzonspor - Roma UEFA Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta CANLI Yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu sırasında Molde ile mücadelesini kazanç ile sonuçlandıran Trabzonspor bir üst tura çıkmayı başardı. Maç 3 – 3’lük skor ile ekranlara yansırken penaltılar sırasında bordo – mavili olan takım Roma ile eşleştirmesi oldu. İtalya Serie A için öne çıkmayı başaran Roma karşısında top peşinde koşturacak olan takım yeni bir galibiyet elde etmek için mücadelesini yerine getirecek.

Trabzonspor - Roma UEFA Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta CANLI Yayınlanacak?

Takımın kim ile karşı karşıya geleceği netlik kazanmasının hemen ardından Trabzonspor – Roma maçı ne zaman soruları merak edilmeye başlandı. Trabzonspor – Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak diye merak edilen tüm soruları sizler için araştırdık. İşte merak edilen Trabzonspor – Roma maçı ile ilgili tüm detaylar…

Bordo mavili olan takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu sırasına Molde ile karşı karşıya gelerek kıyasıya mücadele etti ve rakibini eleyerek bir üst tura çıkmayı başardı. Yoluna devam eden bordo mavili takım şimdi de Roma ile karşı karşıya gelecek. Kim ile mücadele edeceği belli olduktan sonra Trabzonspor – Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak diye tüm sorular merak edilmeye başlandı. Sizler için tüm detayları derledik.

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18 Ağu 2021 - 15:05 Ankara- Spor

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