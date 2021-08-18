Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den ŞOK Kıyafetsiz Paylaşım! Ne Var Ne Yok Çıkarttı… “Artık Özgürlük!” ATV Ne Kaybettiğine Dönsün Baksın….
Çukur dizisinin efsane karakteri Efsun’a hayat veren Damla Sönmez görenleri şok eden kıyafetsiz paylaşımını yaptı. Dizinin finalinden sonra ne var ne yoksa çıkaran Damla Sönmez’in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. ATV öyle bir oyuncu kaybetti ki gönderiyi görenler ‘’ATV ne kaybettiğine dönsün baksın’’ dedi. İşte Damla Sönmez’in herkese dudak ısırtan o gönderileri…
Çukur dizisinin efsane oyuncusu Damla Sönmez dizide Efsun karakterine hayat vermiş ve oldukça da sevilmişti. TV hayatında önemli pek çok yapımda yer alan Damla Sönmez bu defa ‘’yuh’’ dedirtti. Damla Sönmez’in o dudak ısırtan gönderileri binlerce kişi tarafından beğenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.