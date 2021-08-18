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18 Ağu 2021 - 15:44

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den ŞOK Kıyafetsiz Paylaşım! Ne Var Ne Yok Çıkarttı… “Artık Özgürlük!” ATV Ne Kaybettiğine Dönsün Baksın….

Çukur dizisinin efsane karakteri Efsun’a hayat veren Damla Sönmez görenleri şok eden kıyafetsiz paylaşımını yaptı. Dizinin finalinden sonra ne var ne yoksa çıkaran Damla Sönmez’in o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. ATV öyle bir oyuncu kaybetti ki gönderiyi görenler ‘’ATV ne kaybettiğine dönsün baksın’’ dedi. İşte Damla Sönmez’in herkese dudak ısırtan o gönderileri…