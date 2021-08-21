Acun Ilıcalı Milyarder Olacak! Olimpiyat Şampiyonlarını Topladı... Mete Gazoz, Buse... Survivor 2030 Rezervasyonları Tamam! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı; Survivor, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve birçok programla birlikte Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor. Reyting konusunda kendinden öne kimseyi almayan ve TV sektörüne tek başına hükmeden Acun Ilıcalı "para babası" lakabıyla birlikte Twitter'da oldukça fazla anılıyor. Bu kez gündeme gelme sebebi ise olimpiyat! Acun Ilıcalı, Survivor maratonuna olimpiyat şampiyonlarını dahil mi ediyor? Neler oluyor?