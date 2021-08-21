Acun Ilıcalı Milyarder Olacak! Olimpiyat Şampiyonlarını Topladı... Mete Gazoz, Buse... Survivor 2030 Rezervasyonları Tamam! Neler Oluyor?
Türkiye'nin medya devi Acun Ilıcalı muhteşem bir fotoğraf paylaştı. Gün içerisinde paylaştığı fotoğrafla 4 saat gibi kısa bir süre içerisinde yarım milyona yakın insana ulaşma başarısı elde eden Acun Ilıcalı; MasterChef'te sizi ağırlamak büyük mutluluk. Her biriniz madalyalarınızla bize büyük gurur yaşattınız, sağ olun var olun diyerek olimpiyat şampiyonlarını tek karede topladı. Ardından ortaya çıkanlar ise herkesi şaşkına çevirdi!
Acun Ilıcalı; Survivor, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve birçok programla birlikte Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor. Reyting konusunda kendinden öne kimseyi almayan ve TV sektörüne tek başına hükmeden Acun Ilıcalı "para babası" lakabıyla birlikte Twitter'da oldukça fazla anılıyor. Bu kez gündeme gelme sebebi ise olimpiyat! Acun Ilıcalı, Survivor maratonuna olimpiyat şampiyonlarını dahil mi ediyor? Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.