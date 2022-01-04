Bedelli Askerlik Kaç Lira Oldu 2022? Bedelli Askerlik Ücreti Değişti Mi? Bedelli Askerlik Ücreti 2022 Taksit Oluyor Mu?

2021 bedelli askerlik ücreti değişti mi sorusu gündemde yer almaya devam ederken bedelli askerlik yapacaklara kötü haber geldi. Bedelli askerlik yapma düşüncesinde olan erkekler tarafından bedelli askerlik ücreti değişti mi, kaç lira oldu 2021, bedelli askerlik ücreti 2021 taksit oluyor mu en merak edilen konular üzerine yoğunlaşma oldu. Bedelli askerlik başvurusu yaparak askerliklerini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşları üzen o kötü haber de geldi.

2022 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödeyecekleri ücret netlik kazandı. Enflasyon farkı ile beraber yapılan memur zamları ile beraber bedelli askerlik ücretine de ek bir zam gelecek. Peki, bedelli askerlik ücreti değişti mi, kaç lira oldu 2021, bedelli askerlik ücreti 2021 taksit oluyor mu? Sizler için bedelli askerlik hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, bedelli askerlik hakkında merak edilen tüm detaylar…

Bedelli Askerlik Kaç Lira Oldu 2022? Bedelli Askerlik Ücreti Değişti Mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, 2022 bedelli askerlik ücreti bedeli ne kadar gibi konular en merak edilen sorular arasında yer alıyor. 6. Döneme ait toplu sözleşme metninin netlik kazanması ile beraber 2022 ve 2023 yılları için kamu personellerin maaşlarına ödenecek zamlar da netlik kazanmış oldu.

Söz konusu zamlardan etkilenecek ücretlerin başında da bedelli askerlik ücreti gelmeye başladı. Peki, gelen zamlar ile beraber bedelli askerlik ücreti değişti mi, kaç lira oldu 2021, bedelli askerlik ücreti 2021 taksit oluyor mu? Sizler için bedelli askerlik hakkında merak edilenleri derledik.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi.

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