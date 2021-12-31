Sadakatsiz'in Gönül'ü Seda Altuner Bakın Kaç Yaşındaymış? Seda Altuner'in Boy ve Kilosu Kaç? Sadakatsiz Dizisinin Gönül'ü Hamile mi?
Peki, Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Seda Altuner hamile mi, kimdir, kaç yaşında, Seda Altuner kaç kilo, boyu kaç? Sizler için Seda Altuner hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Sadakatsiz oyuncularından herkesi şok eden gelişme meydana geldi. Gönül karakteri ile yeni sezona damga vuran başarılı isim Bahar ve Melih’in düğününde her yeri biri birine kattı. Sadakatsiz dizisinde gösterdiği Gönül karakterindeki başarısı ile herkesi mest etmeye devam ediyor. İzleyiciler tarafından kısa sürede büyük ilgi ile karşılanan ve herkesin gönlünde iyi bir yer edinen başarılı isimin özel hayatı ile ilgili merak edilen detaylar yer almaya başladı.
Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Seda Altuner hamile mi iddialarının gelmesi herkesi şok etti. Peki, Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Seda Altuner hamile mi, kimdir, kaç yaşında, Seda Altuner kaç kilo, boyu kaç? Sizler için Seda Altuner hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
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31 Ara 2021 - 12:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.