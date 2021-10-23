- 23 Eki 2021 - 13:29 G: 23 Eki 2021 - 13:41

Sadakatsiz Dizisinden Volkan Ayrılıyor Mu? Pılını Pırtını Toplayıp Gitti, Derin Büyük Şoku Yaşadı! Seyircilerin Göbek Atmasına Ramak Kaldı!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Sadakatsiz dizisinden Volkan karakteri ayrılıyor mu? Pılını pırtını toplayıp giden Volkan, Derin’e büyük şoku yaşattı. Seyircilerin göbek atmasına ramak kala ortaya atılan şok iddia milyonları çılgına çevirdi. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri her Çarşamba ekranlara gelerek reyting rekorlarını kırmıştı. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ise Volkan, Asya ve Aras’ı öpüşürken yakalamış ve hüngür hüngür ağlamıştı. Şimdi ise şok iddia gündeme geldi…

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23 Eki 2021 - 13:29 Ankara- Yaşam

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