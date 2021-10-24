Masterchef'te Bu Akşam Elenecek İsim Yine İfşalandı! 24 Ekim 2021 Kim Elenecek? Rabia - Emre? Hangi İsmin Veda Edeceği Belli Oldu!
Masterchef Türkiye 2021'de bu akşam yani 24 Ekim 2021 tarihinde Pazar günü kimin eleneceği belli oldu. Sergen, Eren, Hasan, Tahsin, Dilara, Safanur, Ateş, Mert, Rabia, Azize, Araz, Burcu ve Pelin ve Emre'nin yer aldığı Masterchef Türkiye 2021'de bu akşam veda edecek isim kesinlik kazandı. Yapılan ifşaya göre bugün Rabia ve Emre ikilisinden biri elenecek. Ama hangisi? İşte o yarışmacı!
Masterchef Türkiye 2021; büyük bir hızla sona doğru yaklaşırken, her hafta bir kişi yarışmaya veda ediyor. Yarışma başladığı ve ana kadro belli olduğu andan itibaren de; ifşa şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Yapılan ifşalar; ardı ardına sıralanır ve hepsi doğru çıkarken izleyenlerin büyük bölümü bu durumdan rahatsızlığını dile getiriyor, bir bölümü ise akşamı bildikleri için daha rahat olduklarını ifade ediyor. Peki, Masterchef 24 Ekim kim elenecek? Bu akşam yarışmaya veda edecek isim kim?
Tüm detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.