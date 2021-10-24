Masterchef'te Bu Akşam Elenecek İsim Yine İfşalandı! 24 Ekim 2021 Kim Elenecek? Rabia - Emre? Hangi İsmin Veda Edeceği Belli Oldu!

Masterchef Türkiye 2021; büyük bir hızla sona doğru yaklaşırken, her hafta bir kişi yarışmaya veda ediyor. Yarışma başladığı ve ana kadro belli olduğu andan itibaren de; ifşa şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Yapılan ifşalar; ardı ardına sıralanır ve hepsi doğru çıkarken izleyenlerin büyük bölümü bu durumdan rahatsızlığını dile getiriyor, bir bölümü ise akşamı bildikleri için daha rahat olduklarını ifade ediyor. Peki, Masterchef 24 Ekim kim elenecek? Bu akşam yarışmaya veda edecek isim kim?

Tüm detaylar diğer sayfada!