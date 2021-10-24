Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'in İçinde Meğer Neler Yatıyormuş! Büyük Şok... Herkes Pespembe Oldu! Böyle Bir Aşk Yok, Olamaz...

Yargı dizisiyle birlikte oldukça yüksek bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Pınar Deniz; şok eden açıklamalar altına imza attı. Dış görünüşüyle hayatı umursamayan, oldukça eğlenceli bir ruh haline sahip olan bir kişilikmiş gibi görünse de; bu açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi! İşte detaylar!

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