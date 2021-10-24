24 Eki 2021 - 19:31 Güncelleme: 24 Eki 2021 - 20:12
Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'in İçinde Meğer Neler Yatıyormuş! Büyük Şok... Herkes Pespembe Oldu! Böyle Bir Aşk Yok, Olamaz...
Ekranların son zamanlarda en çok izlenen dizilerinden olan Yargı'da Yıldız karakterine hayat veren Pınar Deniz'den çok özel açıklamalar geldi. Pınar Deniz, yaptığı açıklamalarla birlikte insanları mutluluktan resmen pembelere bağladı.
Yargı dizisiyle birlikte oldukça yüksek bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Pınar Deniz; şok eden açıklamalar altına imza attı. Dış görünüşüyle hayatı umursamayan, oldukça eğlenceli bir ruh haline sahip olan bir kişilikmiş gibi görünse de; bu açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi! İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.