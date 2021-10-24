- 24 Eki 2021 - 19:31 G: 24 Eki 2021 - 20:12

Yargı Dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'in İçinde Meğer Neler Yatıyormuş! Büyük Şok... Herkes Pespembe Oldu! Böyle Bir Aşk Yok, Olamaz...

Ekranların son zamanlarda en çok izlenen dizilerinden olan Yargı'da Yıldız karakterine hayat veren Pınar Deniz'den çok özel açıklamalar geldi. Pınar Deniz, yaptığı açıklamalarla birlikte insanları mutluluktan resmen pembelere bağladı.

Yargı dizisiyle birlikte oldukça yüksek bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Pınar Deniz; şok eden açıklamalar altına imza attı. Dış görünüşüyle hayatı umursamayan, oldukça eğlenceli bir ruh haline sahip olan bir kişilikmiş gibi görünse de; bu açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi! İşte detaylar! 

Detaylar diğer sayfada!

24 Eki 2021 - 19:31 Ankara- Yaşam

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