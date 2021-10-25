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25 Eki 2021 - 12:08

Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Şoku! Songül Karlı Apar Topar Çıkarıldı, Yerine Bambaşka Bir İsim Geldi! Büyük Kriz Çıktı, Görenler Şok Oldu!

Kanal D ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’ya Hadise şoku! Sadece bir hafta sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta’dan apar topar çıkarılan Songül Karlı’nın yarışmayla tüm bağı koparıldı. Yerine bambaşka bir isim gelirken; gelecek hafta ise düşen reytinglerden dolayı Hadise’nin geleceği iddia edildi. Büyük kriz resmen çıktı…