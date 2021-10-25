Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Şoku! Songül Karlı Apar Topar Çıkarıldı, Yerine Bambaşka Bir İsim Geldi! Büyük Kriz Çıktı, Görenler Şok Oldu!
Kanal D ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta’ya Hadise şoku! Sadece bir hafta sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta’dan apar topar çıkarılan Songül Karlı’nın yarışmayla tüm bağı koparıldı. Yerine bambaşka bir isim gelirken; gelecek hafta ise düşen reytinglerden dolayı Hadise’nin geleceği iddia edildi. Büyük kriz resmen çıktı…
Kısa bir süre önce Demet Akalın’la büyük bir sorun yaşayan Gelinim Mutfakta yarışması, daha sonra Songül Karlı ile birlikte anlaşmıştı. Ekranların özlenen ismi olan Songül Karlı ise bir hafta boyunca reyting rekorlarını kırmıştı. Yarışmadan aniden çıkarılan ve ilişiği kesilen Songül Karlı için ise yarışmadan açıklama geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.