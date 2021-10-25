Gelinim Mutfakta Programını Hadise Mi Sunacak? Hadise Müjde yerine Şok Yaşattı! İşte “Yok” Demesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına Hadise’nin geleceği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Hadise’den ret aldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. Peki, Hadise neden Gelinim Mutfakta yarışmasını sunmaktan vazgeçti? İşte merak edilen tüm detaylar…
Program hayatına Fatih Ürek’le başlayan başarılı yarışmada her hafta bir gelin 5 bilezik kazanıyordu. Hafta içinde oyunları kazanan gelinler ise bir çeyrek alarak günü bitiriyorlardı. Fatih Ürek’ten hemen sonra ise Onur Büyüktopçu yarışmanın sunuculuğunu üstlenmişti. Seda Sayan ve Demet Akalın’dan hemen sonra ise Songül Karlı sadece 1 haftalık sunuculuk yapmıştı. Bu hafta Safiye Soyman’ın geleceği görülen Gelinim Mutfakta yarışması için Hadise’nin de adı geçmişti. Peki, Hadise neden yarışmaya “Yok” dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.