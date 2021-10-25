Gelinim Mutfakta Programını Hadise Mi Sunacak? Hadise Müjde yerine Şok Yaşattı! İşte “Yok” Demesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Program hayatına Fatih Ürek’le başlayan başarılı yarışmada her hafta bir gelin 5 bilezik kazanıyordu. Hafta içinde oyunları kazanan gelinler ise bir çeyrek alarak günü bitiriyorlardı. Fatih Ürek’ten hemen sonra ise Onur Büyüktopçu yarışmanın sunuculuğunu üstlenmişti. Seda Sayan ve Demet Akalın’dan hemen sonra ise Songül Karlı sadece 1 haftalık sunuculuk yapmıştı. Bu hafta Safiye Soyman’ın geleceği görülen Gelinim Mutfakta yarışması için Hadise’nin de adı geçmişti. Peki, Hadise neden yarışmaya “Yok” dedi?

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