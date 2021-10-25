Yeni sezonu büyük bir heyecan ile beklenen Survivor All Star 2022 yarışına dahil detaylar yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Yarışa dahil olacak olan yarışmacıların belli olmasının ardından gözlerin yarışın ne zaman başlayacağına çevrildiği Survivor cephesinde başlama tarihi de kesinleşti. Öte yandan Survivor 2022 başvurusunun açık olması ise yarışmanın tutkunlarının gözünden kaçmadı. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor 2022 başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…



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