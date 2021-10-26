Masterchef’ten Burcu Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Somer Şef Küfür Etkisi Yarattı! "83 Milyona Rezil Etti!" Seyirciler Şokta...
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Burcu çekiliyor! Somer Şef, 83 milyonun önünde Burcu’yu azarlayınca; milyonlar ise bu duruma “Resmen rezil etti” açıklamasında bulundu. Hüngür hüngür ağlayan Burcu’nun ise yarışmadan çekilme ihtimali konuşulmaya başlandı! Seyirciler bile son noktasındayken…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde takımlar belli oldu. Çiğköfte yaparak en iyi tabağı çıkaran Ateş ise tüm arkadaşlarını geçerek Mavi takım kaptanı oldu. Karşısına Kırmızı Takım için ise Pelin’i çıkaran Ateş, milyonları şok içerisinde bıraktı. İlk defa takım kaptanı olan Ateş büyük bir şok yaşarken; yarışmada en iyi isimleri tek tek seçti. Tamda o anlarda şok bir şey yaşandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.