Masterchef’ten Burcu Çekiliyor! Hüngür Hüngür Ağladı, Somer Şef Küfür Etkisi Yarattı! "83 Milyona Rezil Etti!" Seyirciler Şokta...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde takımlar belli oldu. Çiğköfte yaparak en iyi tabağı çıkaran Ateş ise tüm arkadaşlarını geçerek Mavi takım kaptanı oldu. Karşısına Kırmızı Takım için ise Pelin’i çıkaran Ateş, milyonları şok içerisinde bıraktı. İlk defa takım kaptanı olan Ateş büyük bir şok yaşarken; yarışmada en iyi isimleri tek tek seçti. Tamda o anlarda şok bir şey yaşandı!

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