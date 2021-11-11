Misafir Dizisi Buğra Gülsoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Buğra Gülsoy Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Ne Kadar Kazanıyor?
FOX TV ekranlarına önümüzdeki hafta itibariyle giriş yapacak olan Misafir dizisinin başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay paylaşıyor. OASIS isimli dünyaca ünlü bir diziden senaryoya uyarlanan Misafir dizisi, sezonun en iddialı yapımları arasına şimdiden girmeyi başarıyor. Sizde dizinin başrol oyuncularında Buğra Gülsoy'u merak ediyorsanız işte size detaylar...
FOX TV ekranlarına önümüzdeki hafta itibariyle giriş yapacak olan Misafir dizisinin başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay paylaşıyor. OASIS isimli dünyaca ünlü bir diziden senaryoya uyarlanan Misafir dizisi, sezonun en iddialı yapımları arasına şimdiden girmeyi başarıyor. 4 Kasım Perşembe akşamından sonra her perşembe seyircisinin karşısına çıkacak olan Misafir dizisi ile birlikte ekranların sevilen ismi Buğra Gülsoy da merak edilmeye başlanıyor. Peki, Misafir dizisi Buğra Gülsoy kimdir, nasıl ünlü oldu? Buğra Gülsoy kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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11 Kas 2021 - 21:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.